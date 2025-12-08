Le Thunder est à 15 victoires de suite (23-1) et tient le 3e meilleur démarrage all-time en NBA !

Sans Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder a pulvérisé le Jazz (101-131) et est donc à 23-1, signant ainsi le 3e meilleur démarrage de l’histoire de la NBA en saison régulière. OKC est à 15 victoires de suite !

Faut-il vraiment s’attarder en détail sur le match du Thunder cette nuit dans l’Utah ? Pas vraiment. Sachez juste que Jalen Williams et Chet Holmgren ont assuré en collant 25 points chacun, puis que la second unit d’OKC s’est occupée de gérer un Jazz hagard qui n’a jamais vraiment offert de duel à l’équipe leader de la ligue sur le plan du bilan.

⚡️ Le Thunder est à 15 VICTOIRES DE SUITE.

23-1 au bilan, ils sont trop dominants, trop forts 😮‍💨

Suns, Clippers, Wolves, Grizzlies, Spurs (Christmas Day) à venir… pour passer à 20 wins d’affilée ? pic.twitter.com/1Vq2F8rryB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 8, 2025

Le Thunder signe donc sa 15e victoire de suite, et s’offre, avec un bilan de 23-1, le 3e meilleur démarrage de l’histoire de la saison régulière. Avec un calendrier à venir marqué par la double confrontation contre les Spurs les 23 et 25 décembre prochain (pour passer potentiellement le cap des 20 victoires de suite), mais assez abordable d’ici là, les hommes de Mark Daigneault ont la possibilité d’encore faire croître leur avance au classement.