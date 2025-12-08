Un LeBron James vintage et clutch offre le succès aux Lakers à Philadelphie (108-112)

Dans un rôle plus distributeur et de connecteur dans le jeu des Lakers cette saison, LeBron James n’a pas oublié ce qui a forgé sa légende. Face aux Sixers, le King signe une performance aussi clutch que vintage (29 points, dont 12 dans le 4e QT) pour offrir la victoire aux Angelinos (108-112).

Les Lakers ont pu compter cette nuit sur les retours de Luka Doncic et LeBron James. Heureusement, puisque les deux compères ont été plus que précieux dans la victoire des Purple and Gold à Philadelphie. Si le premier s’est offert une journée assez classique au boulot (31 points, 15 rebonds, 11 passes à 9/24 au tir), c’est le second qui a impressionné, en envoyant sa « première » grosse ligne de la saison.

Des statistiques remarquables (29 points, 7 rebonds, 6 passes, 1 interception, 1 contre à 12/17 au tir) mais surtout un quatrième quart-temps à 12 points dont 11 de suites pour assurer la victoire de Los Angeles chez des Sixers très combattifs.

LEBRON JAMES CLUTCH JAMES CETTE NUIT VS. SIXERS 😤👑

🔸29 POINTS (12 dans le 4e QT)

🔸7 rebonds

🔸6 passes

🔸12/17 au tir, 1/2 aux lancers

Gros, gros match du King avec un ÉNORME money time pour donner la victoire aux Lakers à Philly !pic.twitter.com/gBZk9kWcqp

LeBron James a également dépassé, avec ce succès, Robert Parish au classement des victoires en carrière. Il ne lui manque « que » 60 victoires (donc une autre saison régulière) pour dépasser Kareem Abdul-Jabbar, titulaire du record avec 1074 victoires.

Pour le reste des faits marquants du match, on note la belle prestation de Rui Hachimura (17 points) et de Deandre Ayton (14 points, 12 rebonds), particulièrement apprécié dans le jeu à deux. Austin Reaves est lui passé à côté de sa soirée avec seulement 11 points à 3/16 au tir.

Les Lakers maintiennent la pression sur les Nuggets pour la 2e place de l’Ouest, derrière l’infranchissable Thunder. Rendez-vous à San Antonio dans la nuit de mercredi à jeudi pour la suite… face à Victor Wembanyama ?