On est dimanche et la NBA nous propose un joli doubleheader à horaire français, sauce Conférence Est. Knicks – Magic à 18h puis Raptors – Celtics à 21h30, de quoi nous offrir une belle soirée avant le Sixers – Lakers de la nuit.

Le programme NBA du soir

18h : Knicks – Magic

21h30 : Raptors – Celtics

0h : Hornets – Nuggets

0h : Grizzlies – Blazers

1h : Bulls – Warriors

1h30 : Sixers – Lakers

2h : Jazz – Thunder

Le deuxième de l’Est contre l’une des équipes en forme du moment, le tout au Madison Square Garden, voilà qui rend ce Knicks – Magic excitant, surtout que Paolo Banchero est de retour sur les parquets. New York est aussi complet avec le retour d’OG Anunoby, même si Karl-Anthony Towns est officiellement incertain pour ce match.

Ensuite, on aura droit à un Raptors – Celtics intrigant, avec deux équipes qui déjouent les pronos et qui sont séparées au classement par seulement une victoire. Toronto doit se rassurer après deux défaites de suite dont une très crade contre Charlotte. Quant à Jaylen Brown et ses copains, ils veulent surfer sur leur très belle dynamique (quatre victoires de suite).

Dans la nuit, les plus courageux pourront se pencher sur le Sixers – Lakers, marqué par le retour de Luka Doncic après deux matchs d’absence (papa pour la deuxième fois). LeBron James est incertain, comme Paul George et Joel Embiid.

Les Français en lice

Tidjane Salaün voudra confirmer sa bonne forme contre Denver. Moussa Diabaté est incertain côté Hornets.

Guerschon Yabusele, Mo Diawara et (peut-être) Pacôme Dadiet contre le Orlando Magic.

Ousmane Dieng à Utah.

Sidy Cissoko et Rayan Rupert à Memphis.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici