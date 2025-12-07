Le combiné du NBA Sunday : les Lakers et Jamal Murray pour une cote à 2,28

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 7 décembre 2025, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 7 matchs au programme, dont un sur le fuseau horaire de Châteauroux ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

18h : Knicks (1,59) – Magic (2,40)

21h30 : Raptors (2,15) – Celtics (1,70)

0h : Hornets (4,55) – Nuggets (1,19)

0h : Grizzlies (1,84) – Blazers (1,94)

1h : Bulls (1,91) – Warriors (1,86)

1h30 : Sixers (2,45) – Lakers (1,55)

2h : Jazz (4,15) – Thunder (1,22)

Le combiné du NBA Sunday

Les Lakers battent les Sixers (sans prolongation) et Jamal Murray marque minimum 22 points (2,28) : papa pour la deuxième fois, Luka Doncic a manqué les deux derniers matchs de son équipe mais sera de retour ce soir face aux Sixers. De quoi envisager une victoire des Lakers, deuxièmes de l’Ouest. Los Angeles a remporté sept de ses huit derniers matchs avec Luka. Pour info : LeBron James est incertain côté Lakers, idem pour Paul George et Joel Embiid côté Sixers. Avec une victoire de L.A., on voit aussi un gros match au scoring de Jamal Murray. Le meneur de Denver tourne à 24,6 points de moyenne cette saison et est particulièrement chaud en ce moment, alors que les Nuggets sont limités par les blessures : 28 points par match sur ses huit dernières rencontres, dont une pointe à 52 face à Indiana. Contre les Hornets, 24e défense NBA, Murray devrait se régaler.



C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).