Les Celtics sont en grande forme : 8 victoires sur les 10 derniers matchs

Cette nuit, les Boston Celtics se sont largement imposés face aux Washington Wizards (146-101). La huitième victoire des hommes en verts sur les 10 derniers matchs. Ils sont cinquièmes de la Conférence Est, bien loin du tank que beaucoup anticipaient…

Avec la blessure de Jayson Tatum, une « opportunité » s’ouvrait aux Boston Celtics. Un tanking – rare pour eux ces dernières années – afin de rajouter un grand talent lors de la Draft 2026 et revenir très fort la saison prochaine. Simplement… ce n’est pas du tout la mentalité de ce groupe.

Joe Mazzulla avait annoncé la couleur dès le Media Day de son équipe. Le tanking ? Il ne voulait pas en entendre parler. Le but était de continuer à développer la même identité avec l’effectif présent cette année. Résultat, les coéquipiers de Payton Pritchard ont la troisième meilleure attaque de la Ligue.

Un classement exceptionnel qui peut être expliqué en grande partie par l’immense régulière réalisée par Jaylen Brown. Avec près de 30 points et 6 rebonds de moyenne, il s’impose comme le meilleur ailier de la Conférence Est depuis la reprise. Un véritable phare dans le brouillard pour tout l’effectif. Ceux qui se demandaient à quoi ressemblerait sa carrière sans Jayson Tatum à ses côtés ont désormais la réponse : il est un immense joueur de basket-ball.

Jaylen Brown over his last 8 games:

– 32.3 PPG

– 7.6 RPG

– 5.8 APG

– 1.9 SPG

– 57% TS%

– 6-2 record pic.twitter.com/MZrnoAv0RO

— The Lead (@TheLeadSM) December 3, 2025

À ses côtés, Derrick White et Payton Pritchard ont des hauts et des bas, mais restent de vrais poisons pour les défenses adverses tandis que la greffe d’Anfernee Simons ne fonctionne qu’à moitié.

De l’autre côté du parquet, les Celtics ne sombrent pas. La quinzième meilleure défense de la Ligue est portée par les révélations Jordan Walsh et Neemias Queta. De vrais soldats qui auront un rôle à jouer lors des tentatives de reconquête du trône de Boston dans les années à venir.

Joe Mazzulla on players stepping up with Jaylen Brown out:

“I thought Jordan set the tone for us on both ends of the floor.”

–

Q: @GwashburnGlobe pic.twitter.com/7u5FHM0DSk

— Celtics on CLNS (@CelticsCLNS) December 5, 2025

Si le début de saison a été relativement poussif, les 10 derniers matchs sont de vraies réussites et poussent à se demander jusqu’où ce groupe est capable d’aller. Peut-il être suffisamment fort pour motiver Jayson Tatum à revenir plus tôt et viser de grandes choses dès cette saison ?

Les 10 derniers matchs des Celtics

Ils ont su profiter d’un calendrier accessible, mais ont quand même réussi de belles victoires face, notamment, au Magic, aux Pistons, aux Cavaliers et aux Knicks.

La suite du programme a des airs de vrai test pour les hommes de Joe Mazzulla. Les six prochaines rencontres sont face aux Lakers, aux Raptors, aux Bucks, aux Pistons, au Heat et à nouveau aux Raptors.