LeBron James a mis fin à sa série la plus mythique cette nuit. Après 1297 matchs de saison régulière consécutifs terminés à + de 10 points, le King n’en a marqué « que » 8, cette nuit face aux Toronto Raptors. La dernière fois qu’il n’avait pas atteint les double digits remonte au 5 janvier 2007. Mais à quoi ressemblait le monde à ce moment-là ?

En NBA

Les Cleveland Cavaliers de LeBron James luttent pour la tête de l’Est avec les Detroit Pistons ; une des équipes les plus régulières des dernières saisons dans la Grande Ligue. L’enfant d’Akron commence à asseoir son statut de superstar NBA, mais n’est pas encore au niveau de popularité de Kobe Bryant, meilleur scoreur de la Ligue ou de son ancien compère des Lakers Shaquille O’Neal, champion en titre avec le Miami Heat de Dwyane Wade. À l’Ouest, ce sont les Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki (futur MVP cinq mois plus tard) qui font la course en tête.

J.J Redick, le coach actuel de LeBron James, n’est alors que rookie

Les Seattle SuperSonics sont encore présents et pas le Oklahoma City Thunder

Chris Paul joue aux New Orleans Hornets

Baron Davis est le meilleur intercepteur de la Ligue

Marcus Camby est le meilleur contreur

Sam Mitchell est en course pour devenir Coach de l’Année

Amar’e Stoudemire vise All-NBA First-Team

Tony Parker est à quelques mois de devenir MVP des Finales

Dans le sport

Les Français sont encore traumatisés par la finale de Coupe du Monde 2006 perdue contre l’Italie et la retraite de Zinedine Zidane. Thierry Henry, la superstar d’Arsenal fait de son mieux pour faire briller le drapeau tricolore, mais il n’est même pas encore le meilleur buteur de l’histoire de la sélection. Rattraper Michel Platini n’est pas chose aisée. Les autres grands noms du sport tricolore sont Laure Manaudou, double championne du monde et Teddy Riner qui s’apprête à gagner son premier championnat d’Europe.

D’autres jeunes stars internationales commencent à pointer le bout de leurs nez. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi commencent à faire parler d’eux pendant qu’Usain Bolt va de plus en plus vite sur la piste.

Jo-Wilfried Tsonga dispute, en Australie, son premier tournoi du Grand Chelem

Novak Djokovic n’est encore jamais entré dans le Top 15 mondial

Teddy Riner et Usain Bolt préparent les Jeux olympiques, ils n’ont aucune médaille à leur palmarès

Laura Flessel devient championne d’Europe

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n’ont pas encore de ballons d’or

Martin Fourcade dispute ses premières courses

Guy Roux est entraîneur d’Auxerre

Lamine Yamal n’est pas encore né

Amélie Mauresmo est numéro 2 mondiale

Camille Abily et Gaëthane Thiney rejoignent la sélection

Dans la société

La course à l’Élysée est bien lancée et il est difficile de savoir qui de Nicolas Sarkozy ou Ségolène Royal remplacera Jacques Chirac à la tête de la république. Aux États-Unis, c’est Georges Bush qui officie. Des grands films s’apprêtent à sortir au cinéma comme Rocky Balboa, pendant que l’industrie musicale est dominée, en France, par « Fous ta cagoule » de Fatal Bazooka. La probable plus grosse révolution technologique du 21e siècle s’apprête également à voir le jour…

Instagram et l’iPhone n’existaient pas

Rihanna est au top et s’apprête à sortir le tube « Umbrella »

Tony Parker s’essaie au rap avec « Balance-toi »

Ratatouille va sortir au cinéma

Le premier « Assassin’s Creed » s’apprête également à être dévoilé

L’interdiction de fumer dans les collèges, lycées et entreprises devient effective

Et vous, à quoi ressemblait votre vie le 5 janvier 2007 ?