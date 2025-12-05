Le 05 déc. 2025 à 08:46 par Nicolas Meichel

Seulement cinq matchs au menu cette nuit mais il s’est passé pas mal de choses sur les parquets NBA : un buzzer-beater, une fin de match dingue, une série légendaire qui se termine, une perf’ XXL, et les Wizards qui prennent une branlée parce qu’on n’oublie pas les classiques.

Les résultats de la nuit :

Sixers – Warriors : 99-98 (stats)

Wizards – Celtics : 101-146 (stats)

Nets – Jazz : 110-123 (stats)

Raptors – Lakers : 120-123 (stats)

Pelicans – Wolves : 116-125 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Les Sixers de Tyrese Maxey (35 points) ont arraché la victoire contre des Warriors vaillants, privés de Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green (blessé pendant la rencontre). Il a fallu un game-winner de V.J. Edgecombe et un contre de Maxey pour valider la win dans une fin de match folle.

Les Celtics ont explosé les Wizards grâce à un collectif qui tourne à plein régime : sept joueurs à minimum 11 points marqués, 35 passes décisives, 146 points au total.

Lauri Markkanen (30 points) et Keyonte George (29) ont porté le Jazz à Brooklyn, privé de Michael Porter Jr.. +22 dans le quatrième quart pour Utah !

Victoire des Lakers à Toronto : 44 points pour Austin Reaves, buzzer-beater de Rui Hachimura, et fin d’une série légendaire (1 297 matchs à min. 10 points) pour LeBron James.

Les Wolves ont enchaîné une quatrième victoire de suite contre les Pels : une fois n’est pas coutume, Anthony Edwards a été très discret mais Julius Randle a brillé (28 points) et Rudy Gobert s’est montré (15 points, 12 rebonds).

Les highlights de la nuit :

RUI HACHIMURA AU BUZZER SUR UNE PASSE DE LEBRON ! 😱😱😱pic.twitter.com/XetRytqO0c

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 5, 2025

AUSTIN REAVES FACE AUX RAPTORS :

🔸 44 POINTS

🔸 10 PASSES

🔸 13/21 AU TIR

🔸 5/11 DE LOIN

🔸 13/15 AUX LFpic.twitter.com/ayrIzLYwyS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 5, 2025

LE GAME WINNER D’EDGECOMBE, LE BLOCK DE MAXEY, CETTE FIN DE MATCH 😱😱pic.twitter.com/ZOJ2w13kn5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 5, 2025

Les classements NBA

JUSTE ICI !