Evénement cette nuit en NBA : LeBron James a terminé un match de saison régulière à moins de 10 points. Le King a en effet été limité à 8 unités contre Toronto, la fin d’une série légendaire.

Ce n’était pas arrivé depuis le 5 janvier 2007, à savoir 1 297 matchs de suite.

🚨 LEBRON JAMES A SCORÉ MOINS DE 10 POINTS DANS UN MATCH NBA CETTE NUIT.

Ce n'était pas arrivé en saison régulière depuis le 5 janvier 2007.

1 297 matchs de suite à minimum 10 points, la fin d'une série absolument LÉGENDAIRE. 👑👑

Parmi toutes les statistiques symbolisant l’incroyable longévité de LeBron James, c’était peut-être la plus marquante. Le King a passé quasiment 19 ans en NBA sans jamais finir un match de saison régulière sous la barre des 10 points. Jamais il n’avait connu de grosse contre-performance au scoring, jamais une blessure ou des problèmes de fautes l’avaient empêché de continuer sa série…

… jusqu’à cette nuit donc.

8 points, 4/17 au tir, 0/5 à 3-points et 0 lancer-franc tenté contre les Raptors. Faut l’avouer, la ligne de stats de LeBron fait un peu mal, surtout quand on se rappelle à quel point le King a maltraité Toronto durant sa carrière. Mais James a compensé avec 11 passes décisives (0 perte de balle), dont un caviar pour Rui Hachimura au buzzer. James a sacrifié sa série de matchs à 10 points pour servir son coéquipier ouvert dans le corner, avec la victoire comme récompense.

Les plus longues séries de matchs consécutifs à minimum 10 points marqués :

LeBron James : 1 297 matchs

Michael Jordan : 866 matchs

Kareem Abdul-Jabbar : 787 matchs

Karl Malone : 575 matchs

Kevin Durant : 562 matchs

Si la performance de James cette nuit confirme le déclin du King dans sa 23e saison, elle marque surtout la fin d’une série légendaire que personne ne devrait pouvoir égaler.