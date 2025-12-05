Les Philadelphia Sixers ont gagné en beauté face aux Golden State Warriors (99-98). Le match n’a pas été spécialement réussi, mais la dernière action restera dans les annales de cette saison NBA. Un game-winner du rookie V.J. Edgecombe suivi du contre au buzzer de Tyrese Maxey !

Les Philadelphia Sixers se sont imposés à domicile face aux Golden State Warriors (99-98). Une ambiance sublime portée, tout au long de la soirée, par un Tyrese Maxey dans la lignée de ses performances cette saison. Le meneur de jeu a compilé 35 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre. Mais ce qui restera de son match, c’est bien cet unique contre.

Tyrese Maxey already has a career-high in 35-point games (9) this season.

It’s barely December. pic.twitter.com/mLgdSVUksf

— StatMuse (@statmuse) December 5, 2025

À sept secondes de la fin et alors que les hommes de Nick Nurse sont menés d’un point, la balle a atterri dans les mains du T-Max. Bien défendu, son shoot reste court, mais heureusement, V.J. Edgecombe a bien suivi et permet aux siens de reprendre les devants.

Les Warriors n’ont plus de temps mort et décident de jouer rapidement en envoyant une longue passe vers De’Anthony Melton, tout juste revenu de sa rupture des ligaments croisés et parti seul en contre-attaque.

L’histoire aurait pu être belle pour son retour, mais Tyrese Maxey n’en a que faire, il sprint comme un dingue et parvient à contrer l’arrière de Golden State au buzzer. Philadelphie s’impose grâce à l’explosivité de son back-court et les images de célébration qui s’en suivent sont presque aussi belles que la dernière action elle-même.

LE GAME WINNER D’EDGECOMBE, LE BLOCK DE MAXEY, CETTE FIN DE MATCH 😱😱pic.twitter.com/ZOJ2w13kn5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 5, 2025

Douzième victoire en 21 matchs pour les Sixers qui se replacent à la septième place de la Conférence Est.