Rui Hachimura (Lakers) crucifie les Raptors avec un tir au buzzer !

Le 05 déc. 2025 à 07:38 par Nicolas Meichel

Fin de match folle cette nuit à Toronto, où les Lakers l’ont emporté à la dernière seconde 123-120. Le héros de la soirée : Rui Hachimura.

Le score était de 120-120. La balle était d’abord dans les mains d’Austin Reaves – en feu avec 44 points – puis de LeBron James, limité à 8 unités durant la soirée. Le King pose un dribble en tête de raquette puis décide de servir Hachimura dans le corner (RIP la série de matchs à 10 points).

La suite ? La voici :

RUI HACHIMURA AU BUZZER SUR UNE PASSE DE LEBRON ! 😱😱😱pic.twitter.com/XetRytqO0c

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 5, 2025

Ouvert dans le coin gauche, Rui Hachimura crucifie les Raptors avec un 3-points au buzzer.

« C’est fou, je n’avais jamais inscrit un game-winner. LeBron m’a dit juste avant… la balle viendra vers toi. Donc j’étais prêt. » – Rui Hachimura

Sans Luka Doncic absent, les Lakers ont repris leur marche en avant après leur défaite contre Phoenix.