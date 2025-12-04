Petite nuit NBA au programme ce jeudi : seulement cinq matchs de prévu et pas de gros chocs annoncés, mais tout de même un Raptors – Lakers qui pourrait nous régaler.

Le programme NBA du soir

1h : Sixers – Warriors

1h : Wizards – Celtics

1h30 : Nets – Jazz

1h30 : Raptors – Lakers

2h : Pelicans – Wolves

L’affiche de la nuit : Raptors – Lakers

Le deuxième de l’Est (15 victoires – 7 défaites) contre le deuxième de l’Ouest (15-5), voilà qui pourrait faire des étincelles. Information importante : Luka Doncic est forfait pour raisons personnelles, mais LeBron James sera bien là aux côtés d’Austin Reaves pour tenter de porter les Lakers contre l’une des belles surprises de la saison.

Rendez-vous au Canada à 1h30 du matin !

Les Français en lice