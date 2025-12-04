TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
News NBA

Programme NBA : les Raptors veulent faire tomber les Lakers (privés de Luka Doncic)

Le 04 déc. 2025 à 20:49 par Nicolas Meichel

Scottie Barnes Brandon Ingram 27 novembre 2025
Source image : NBA League Pass

Petite nuit NBA au programme ce jeudi : seulement cinq matchs de prévu et pas de gros chocs annoncés, mais tout de même un Raptors – Lakers qui pourrait nous régaler. 

Le programme NBA du soir

  • 1h : Sixers – Warriors
  • 1h : Wizards – Celtics
  • 1h30 : Nets – Jazz
  • 1h30 : Raptors – Lakers
  • 2h : Pelicans – Wolves

L’affiche de la nuit : Raptors – Lakers

Le deuxième de l’Est (15 victoires – 7 défaites) contre le deuxième de l’Ouest (15-5), voilà qui pourrait faire des étincelles. Information importante : Luka Doncic est forfait pour raisons personnelles, mais LeBron James sera bien là aux côtés d’Austin Reaves pour tenter de porter les Lakers contre l’une des belles surprises de la saison.

Rendez-vous au Canada à 1h30 du matin !

Les Français en lice

  • Rudy Gobert et Joan Beringer (Wolves) face aux Pelicans.
  • Alexandre Sarr (Wizards) contre les Celtics.
Tags : Lakers, Programme NBA, Raptors
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023