Giannis Antetokounmpo (mollet) absent deux à quatre semaines

Suite à sa blessure lors du match entre Bucks et Pistons, Giannis Antetokounmpo devrait manquer entre deux et quatre semaines, selon Shams Charania. Pas de terrain, mais sans doute beaucoup d’informations d’allure à alimenter les rumeurs de transfert autour du Greek Freak.

Deux à quatre semaines d’absence. Autant de jours de galère à anticiper pour les Bucks, qui ont pour élément central de leur jeu leur double MVP. Touché lors du match face aux Pistons, Giannis Antetokounmpo est actuellement au coeur de l’actualité, mais pas pour le terrain.

Oulalala… Giannis blessé et absent 2 à 4 semaines…

Pas de quoi aider les Bucks, mais de quoi BIEN NOURRIR les rumeurs de transfert.

Au moins il aura du temps pour discuter avec son agent et son GM ! https://t.co/gtnR3UiuLh

Les grandes lignes des articles liés à la NBA s’écrivent aujourd’hui autour du potentiel transfert à venir. Partira, partira pas ? Plusieurs équipes pourraient contacter les Bucks dans les jours à venir.