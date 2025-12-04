Giannis Antetokounmpo (Bucks) victime d’une élongation au mollet droit

Quelle journée particulière pour Giannis Antetokounmpo. Après que Shams Charania ait annoncé que le Grec déciderait peut-être de partir de Milwaukee dans les prochaines semaines, l’ailier-fort des Bucks s’est blessé face aux Pistons.

Giannis Antetokounmpo a fait une frayeur monstre aux fans de NBA. Après trois minutes de jeu face aux Detroit Pistons, l’ailier-fort des Milwaukee Bucks (pour l’instant) s’est blessé, seul, sans contact, dans une zone qui pouvait laisser penser à un problème au tendon d’Achille.

Giannis Antetokounmpo s’est blessé tout seul, sans aucun contact. 🥶

On espère qu’il n’y a rien de grave… 🙌pic.twitter.com/QSAbla60xG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 4, 2025

Heureusement, moins de 10 minutes plus tard, les Bucks ont annoncé que le double MVP ne souffrait « que » d’une élongation au mollet. Au vu de la rapidité du diagnostic, il faut souhaiter que ce dernier n’évolue pas dans les prochaines heures. Coup dur néanmoins pour celui qui revenait tout juste d’une blessure à la cuisse.

Cette nouvelle intervient après une journée riche pour le Grec. Il a supprimé tous ses contenus sur les réseaux sociaux en lien avec les Bucks et quelques heures plus tard, Shams Charania a annoncé que Milwaukee discuterait avec son franchise player dans les prochaines semaines pour parler de son avenir.

Est-ce que cette blessure sera un argument pour un camp ou l’autre dans ces négociations ? Tout ce qu’il y a à souhaiter, pour le moment, c’est un bon rétablissement pour la superstar.

Source texte : Milwaukee Bucks