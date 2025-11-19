Giannis Antetokounmpo (cuisse) absent une à deux semaines

Le rouleau compresseur des Bucks, auteur d’un début de saison monstrueux sur le plan statistique, va manquer quelques matchs. Giannis Antetokounmpo souffre en effet d’une blessure à la cuisse gauche.

Une star de plus à l’infirmerie. Après Ja Morant et Victor Wembanyama, voici que Giannis Antetokounmpo s’est aussi blessé, lors du match face aux Cavaliers. Shams Charania (ESPN) parle d’une absence d’une à deux semaines, tout au plus. Coup dur pour les Bucks qui perdent leur maître à jouer, dans la forme de sa vie depuis le début de saison.

Une blessure qui intervient dans un contexte de NBA toujours plus exigeante physiquement, avec des possessions toujours plus courtes, plus basées sur un spacing de déplacement qui consomme énormément les organismes. Un dossier dédié au sujet devrait par ailleurs sortir rapidement sur TrashTalk, avec des éléments chiffrés et précis sur ce sujet qui inquiète jusqu’aux coachs.