LeBron James a débuté sa 23e saison NBA cette nuit, avec une victoire !

LeBron James est de retour ! Le King signe 11 points et 12 passes au terme d’un match en deux temps. On a en effet d’abord eu une rencontre d’abord sans aucun rythme dans laquelle les Lakers ont eu du mal à tirer leur épingle du jeu, puis une accélération claire pour mettre KO une équipe du Jazz qui n’a pas voulu abandonner.

Il était fortement attendu, ce début de saison de LeBron James. D’abord pour l’histoire, puisqu’il s’agit de sa 23e saison en NBA, un record all-time qui risque de perdurer un peu dans le milieu. Ensuite à cause des multiples questions autour de son rôle chez ces Lakers jusqu’ici guidés par le duo Luka Doncic – Austin Reaves. Peut-être un début de réponse ce soir, avec un King qui n’a pas forcé le scoring outre-mesure, se contentant de sept tentatives au cercle durant ses 30 minutes sur le terrain.

On a surtout vu un LeBron respectueux de la hiérarchie offensive établie depuis le début de saison. Luka Doncic termine à 37 points, Austin Reaves en colle lui 26. Les deux extérieurs ont joui des ballons en priorité, tandis que James s’est lui concentré sur la percussion et la distribution du ballon. Il termine a 12 passes avec pas mal de jolis caviars.

Un domaine où il va beaucoup aider les Lakers cette saison, en déchargeant notamment Doncic d’une partie de l’organisation du jeu. La ligne statistique finale du King n’est certes pas celle de ses grandes années à Miami ou Cleveland, mais c’est peut-être de ce genre de performance dont Los Angeles aura le plus besoin pour gagner. Et c’est une bonne chose de voir cette facette de LeBron dès son début de saison NBA.

Au global, les Lakers ont réalisé un match à deux vitesses. D’abord complètement à l’ouest en défense, laissant le Jazz faire son jeu sans contester quoi que ce soit, puis en reprenant l’initiative en deuxième mi-temps. Utah s’est progressivement écroulé, jusqu’au blowout qui ne reflète pas vraiment la physionomie globale du match.