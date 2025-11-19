TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : les Pistons puissance 11, Portland touche le fond…

Le 19 nov. 2025 à 07:44 par Nicolas Vrignaud

Scoot Henderson Blazers
Source : NBA League Pass

Six rencontres en NBA cette nuit, avec les Pistons toujours au top, le début de saison de LeBron James, les Warriors piégés à Orlando et les Blazers en chute libre. On fait le point dans le résumé NBA de la nuit !

Les résultats de la nuit :

  • Magic – Warriors : 121-113 (stats)
  • Nets – Celtics : 99-113 (stats)
  • Hawks – Pistons : 112-120 (stats)
  • Spurs – Grizzlies : 111-101 (stats)
  • Lakers – Jazz : 140-125 (stats)
  • Blazers – Suns : 110-127 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

  • On a appris en début de nuit l’absence de Giannis Antetokounmpo pour une à deux semaines en raisons de douleurs à la cuisse.
  • Les Warriors – malgré 34 points de Stephen Curry et 33 de Jimmy Butler – ont concédé bien trop de points en transition pour espérer gagner. Le Magic s’impose dans un match perdu d’une manière… typiquement Warriors, finalement.
  • Brooklyn a perdu, rien de nouveau sous le soleil (et le froid, force à ceux qui doivent gratter le pare-brise ce matin).
  • 11 de suite pour les Pistons ! Les Hawks battus avec la manière, Detroit ne s’arrête plus !
  • Sans Victor Wembanyama, les Spurs ont fait preuve d’une belle résilience et s’imposent contre Memphis. L’Alien peut se reposer tranquille… pour le moment.
  • Pour le retour de LeBron James, les Lakers ont d’abord pondu une première mi-temps dégueulasse face au Jazz, avant de passer la seconde dans le 3e quart-temps. Luka Doncic a encore été monstrueux avec 37 points, 10 passes et 5 rebonds (malgré 8 pertes de balles…) à 11/21 au tir.
  • LeBron James termine lui avec 11 points et 12 passes, dans un retour marqué surtout par sa volonté d’aider à la construction du jeu plutôt qu’au scoring pur.
  • Les Blazers ont touché le fond en se faisant corriger à la maison par les Suns. L’ambiance est un peu inquiétante du côté de Portland…

Le highlight de la nuit

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

Le programme NBA de ce soir

  • 1h : Cavaliers – Rockets
  • 1h : Pacers – Hornets
  • 1h : Sixers – Raptors
  • 1h30 : Heat – Warriors
  • 2h : Wolves – Wizards
  • 2h : Pelicans – Nuggets
  • 2h : Thunder – Kings
  • 3h30 : Mavericks – Thunder
  • 4h : Blazers – Bulls

