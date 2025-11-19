Résumé NBA de la nuit : les Pistons puissance 11, Portland touche le fond…
Le 19 nov. 2025 à 07:44 par Nicolas Vrignaud
Six rencontres en NBA cette nuit, avec les Pistons toujours au top, le début de saison de LeBron James, les Warriors piégés à Orlando et les Blazers en chute libre. On fait le point dans le résumé NBA de la nuit !
Les résultats de la nuit :
- Magic – Warriors : 121-113 (stats)
- Nets – Celtics : 99-113 (stats)
- Hawks – Pistons : 112-120 (stats)
- Spurs – Grizzlies : 111-101 (stats)
- Lakers – Jazz : 140-125 (stats)
- Blazers – Suns : 110-127 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- On a appris en début de nuit l’absence de Giannis Antetokounmpo pour une à deux semaines en raisons de douleurs à la cuisse.
- Les Warriors – malgré 34 points de Stephen Curry et 33 de Jimmy Butler – ont concédé bien trop de points en transition pour espérer gagner. Le Magic s’impose dans un match perdu d’une manière… typiquement Warriors, finalement.
- Brooklyn a perdu, rien de nouveau sous le soleil (et le froid, force à ceux qui doivent gratter le pare-brise ce matin).
- 11 de suite pour les Pistons ! Les Hawks battus avec la manière, Detroit ne s’arrête plus !
- Sans Victor Wembanyama, les Spurs ont fait preuve d’une belle résilience et s’imposent contre Memphis. L’Alien peut se reposer tranquille… pour le moment.
- Pour le retour de LeBron James, les Lakers ont d’abord pondu une première mi-temps dégueulasse face au Jazz, avant de passer la seconde dans le 3e quart-temps. Luka Doncic a encore été monstrueux avec 37 points, 10 passes et 5 rebonds (malgré 8 pertes de balles…) à 11/21 au tir.
- LeBron James termine lui avec 11 points et 12 passes, dans un retour marqué surtout par sa volonté d’aider à la construction du jeu plutôt qu’au scoring pur.
- Les Blazers ont touché le fond en se faisant corriger à la maison par les Suns. L’ambiance est un peu inquiétante du côté de Portland…
Le highlight de la nuit
Les classements NBA
Les résultats en TTFL
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme NBA de ce soir
- 1h : Cavaliers – Rockets
- 1h : Pacers – Hornets
- 1h : Sixers – Raptors
- 1h30 : Heat – Warriors
- 2h : Wolves – Wizards
- 2h : Pelicans – Nuggets
- 2h : Thunder – Kings
- 3h30 : Mavericks – Thunder
- 4h : Blazers – Bulls
