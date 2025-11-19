TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
News NBA🇫🇷Français

La nuit des français en NBA : Sidy Cissoko et Rayan Rupert sur le pont, face aux Suns

Le 19 nov. 2025 à 08:12 par Nicolas Vrignaud

Rayan Rupert Blazers 15 novembre 2023
Source : NBA League Pass

Trois français sur les parquets NBA cette nuit, avec des performances limitées. On est bien triste pour Nolan Traoré et sa situation aux Nets, d’ailleurs.

Les résultats de la nuit :

  • Magic – Warriors : 121-113 (stats)
  • Nets – Celtics : 99-113 (stats)
  • Hawks – Pistons : 112-120 (stats)
  • Spurs – Grizzlies : 111-101 (stats)
  • Lakers – Jazz : 140-125 (stats)
  • Blazers – Suns : 110-127 (stats)

Rayan Rupert et Sidy Cissoko

Grosse déculottée pour les Blazers cette nuit à la maison, contre les Suns. Rayan Rupert n’a pourtant joué que huit petites minutes pour 3 points et 1 interception. De son côté, Sidy Cissoko signe 8 points, 3 rebonds, 5 passes et 2 interceptions à 2/7 au tir en 28 minutes.

Nolan Traoré

Deux minutes seulement face aux Celtics. Jordi, on va finir par t’attraper.

Le programme NBA de ce soir

  • 1h : Cavaliers – Rockets
  • 1h : Pacers – Hornets (Tidjane Salaün, Moussa Diabaté)
  • 1h : Sixers – Raptors
  • 1h30 : Heat – Warriors
  • 2h : Wolves (Rudy Gobert, Joan Beringer) – Wizards (Bilal Coulibaly, Alexandre Sarr)
  • 2h : Pelicans – Nuggets
  • 2h : Thunder (Ousmane Dieng) – Kings (Maxime Raynaud)
  • 3h30 : Mavericks – Knicks (Guerschon Yabusele)
  • 4h : Blazers (Rayan Rupert, Sidy Cissoko) – Bulls (Noa Essengue)

Tags : Nuit des français en NBA
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023