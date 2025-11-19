La nuit des français en NBA : Sidy Cissoko et Rayan Rupert sur le pont, face aux Suns
Le 19 nov. 2025 à 08:12 par Nicolas Vrignaud
Trois français sur les parquets NBA cette nuit, avec des performances limitées. On est bien triste pour Nolan Traoré et sa situation aux Nets, d’ailleurs.
Les résultats de la nuit :
- Magic – Warriors : 121-113 (stats)
- Nets – Celtics : 99-113 (stats)
- Hawks – Pistons : 112-120 (stats)
- Spurs – Grizzlies : 111-101 (stats)
- Lakers – Jazz : 140-125 (stats)
- Blazers – Suns : 110-127 (stats)
Rayan Rupert et Sidy Cissoko
Grosse déculottée pour les Blazers cette nuit à la maison, contre les Suns. Rayan Rupert n’a pourtant joué que huit petites minutes pour 3 points et 1 interception. De son côté, Sidy Cissoko signe 8 points, 3 rebonds, 5 passes et 2 interceptions à 2/7 au tir en 28 minutes.
Nolan Traoré
Deux minutes seulement face aux Celtics. Jordi, on va finir par t’attraper.
Le programme NBA de ce soir
- 1h : Cavaliers – Rockets
- 1h : Pacers – Hornets (Tidjane Salaün, Moussa Diabaté)
- 1h : Sixers – Raptors
- 1h30 : Heat – Warriors
- 2h : Wolves (Rudy Gobert, Joan Beringer) – Wizards (Bilal Coulibaly, Alexandre Sarr)
- 2h : Pelicans – Nuggets
- 2h : Thunder (Ousmane Dieng) – Kings (Maxime Raynaud)
- 3h30 : Mavericks – Knicks (Guerschon Yabusele)
- 4h : Blazers (Rayan Rupert, Sidy Cissoko) – Bulls (Noa Essengue)
Tags : Nuit des français en NBA