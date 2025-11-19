TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Stephon Castle (Spurs) absent au moins 1 à 2 semaines

Le 19 nov. 2025 à 09:21 par Nicolas Meichel

Stephon Castle Spurs 8 février 2025
Source image : NBA League Pass

Les blessures s’enchaînent à San Antonio : juste après Victor Wembanyama, c’est Stephon Castle qui rejoint l’infirmerie des Spurs à cause d’un bobo à la hanche. 

La nouvelle a été annoncée par l’insider d’ESPN Shams Charania. Castle souffre officiellement d’une blessure à l’un des muscles fléchisseurs de la hanche, et sera absent pour au moins une à deux semaines.

Le Rookie de l’Année 2025 s’ajoute ainsi à la liste des absents à San Antonio, composée notamment de Victor Wembanyama et Dylan Harper. Autant dire que les Spurs n’avaient clairement pas besoin de ça.

Outre Victor, Stephon Castle est l’une des raisons du début de saison réussi de son équipe : 17,3 points (à 50% au tir), 5,8 rebonds, 7,5 passes et 1,7 interception de moyenne pour lui. Une très belle contribution des deux côtés du terrain, qui a aidé les Spurs à remporter dix matchs sur quatorze.

Sans Castle, sans Harper et sans Wemby, De’Aaron Fox va plus que jamais devoir porter l’équipe sur ses épaules lors des échéances à venir.

