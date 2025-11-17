Victor Wembanyama absent plusieurs semaines, blessé au mollet gauche…

Oh le coup dur… Au coeur d’un début de saison canon, avec déjà des classements (très) flatteurs dans les courses aux trophées de Défenseur de l’Année et de MVP, Victor Wembanyama va devoir manquer plusieurs semaines en raison d’une blessure au mollet gauche.

Quel sale coup. Victor Wembanyama réalisait jusqu’ici une saison remarquable sur le plan individuel, et guidait collectivement les Spurs dans le haut de la Conférence Ouest. Les efforts de l’Alien vont être momentanément stoppés en raison d’une blessure au mollet gauche décelée par IRM. Il avait déjà manqué la rencontre de ce dimanche face au Kings et était incertain pour celle face aux Grizzlies, ce mardi.

Au-delà de la blessure, dont Shams Charania et les Spurs indiquent qu’elle nécessitera « quelques » semaines loin des terrains (ce qui est assez flou, on ne va pas se le cacher). ESPN précise néanmoins qu’une réévaluation du joueur est prévue d’ici deux à trois semaines par les Spurs.

Donc c’est bien ça : 2 à 3 semaines d’absence, puis update.

C’est un coup dur pour Wemby dans la course aux trophées individuels. Avec les règles d’éligibilité de la NBA qui indiquent qu’un joueur doit participer à minimum 65 matchs dans une saison pour être considéré comme apte à recevoir un trophée, il y a désormais peu d’espoir de voir notre star française soulever une récompense individuelle cette saison. Ce alors que le titre de Défenseur de l’Année semblait déjà lui tendre les bras. Pour la deuxième saison de suite, il semble s’envoler.