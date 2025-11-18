Les Clippers sont au bord du gouffre : 8e défaite en 9 matchs

À Philadelphie, les Los Angeles Clippers ne sont pas passés loin d’obtenir une victoire qui aurait fait grand bien à la confiance de l’effectif. Finalement, tout l’inverse, les hommes de Tyronn Lue ont craqué dans le money-time pour s’incliner (110-108). Une huitième défaite sur les neuf dernières rencontres.

Les Los Angeles Clippers viennent de perdre deux rencontres cruelles en back-to-back. Par deux fois, un très bon James Harden, a eu l’occasion d’arracher une prolongation ou de donner la victoire aux siens, mais n’a pas su convertir son dernier shoot.

À Boston, les Voiliers étaient endormis en première mi-temps et c’est un réveil du barbu qui les a remis dans le match. À Philly, ils menaient de 10 points avant le dernier quart-temps, étaient encore devant à quatre minutes de la fin, mais ont craqué face aux assauts de VJ Edgecombe et Quentin Grimes. Deux défaites d’un cheveu, les septièmes et huitièmes en neuf rencontres…

Défaite des Clippers.

8ème défaite en 9 matchs.

Tu menais dans le quatrième quart.

Craquage au finish, en back to back.

Les 2 dernières victoires des Clippers ?

1) Une double prolongation pour battre Dallas

2) Un shoot au buzzer pour battre les Pelicans

C’est un cauchemar. pic.twitter.com/Aha5ayAGQr

Même les deux dernières victoires des Clippers ne sont pas reluisantes. Ils se sont imposés après une double-prolongation contre Dallas et ont marqué un shoot au buzzer pour s’imposer face à New Orleans. Des succès étriqués face à deux des trois pires équipes de la Conférence Ouest.

Avec 10 défaites et 14 matchs depuis le début de saison, rien n’est encore fait et au retour de Kawhi Leonard, les vieux briscards des Clippers peuvent très bien se relancer. Il n’empêche qu’ils sont pour le moment très loin du niveau qui était attendu en début de régulière, que l’équipe ne développe pas un très beau jeu et craque régulièrement dans le money-time. L’identité de la franchise semble encore très bien installée.