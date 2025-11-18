10 victoires de suite pour les Pistons : une première depuis 2008 !

Quel début de saison des Detroit Pistons ! Les hommes de J.B Bickerstaff sont en tête de la Conférence Est et viennent d’enchaîner 10 victoires consécutives, une série qui n’avait jamais été réalisée dans le Michigan depuis 2008.

Le changement de visage des Detroit Pistons est absolument spectaculaire. Lors de la saison 2023-24, il avait fallu 62 matchs à la franchise pour atteindre les 10 victoires. Cette année, il en aura suffi de 12. Duncan Robinson et ses coéquipiers viennent même d’enchaîner une série de dix succès consécutifs. Une première dans le Michigan depuis 2008.

Le plus impressionnant, c’est que Detroit y est parvenu malgré trois matchs d’absences de Cade Cunningham et deux de Jalen Duren. L’équipe a une mentalité « next man up » qui a permis, notamment à Daniss Jenkins d’être pressenti pour le titre de joueur de la semaine dans la Conférence Est.

Daniss Jenkins tonight:

26 Points

8 Assists

2 Rebounds

11/21 FGM

+23 +/-

33 Minutes pic.twitter.com/1a2CG94uEd

— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 18, 2025

D’accord, les Pistons ont profité d’un calendrier très abordable pour réaliser cette série, mais elles est tout de même la preuve d’une grande maturité d’équipe et de principes de jeu bien en place. S’ils sont leaders de la Conférence Est c’est pour une raison.

.

Dans les prochains jours, Detroit se déplacera à Atlanta, Milwaukee ou encore Boston. De jolis tests pour prouver une fois encore ce changement de statut !