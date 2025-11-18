Si les Los Angeles Clippers sont en crise, ce n’est pas le cas de Nicolas Batum. Le vétéran enchaîne les bonnes performances ces derniers temps et s’est montré face aux Philadelphia Sixers, son ancienne équipe.

Les résultats NBA de la nuit :

Cavaliers – Bucks : 118-106 (stats)

– Bucks : 118-106 (stats) Pistons – Pacers : 127-112 (stats)

– Pacers : 127-112 (stats) Sixers – Clippers : 110-108 (stats)

– Clippers : 110-108 (stats) Heat – Knicks : 115-113 (stats)

– Knicks : 115-113 (stats) Raptors – Hornets : 110-108 (stats)

– Hornets : 110-108 (stats) Wolves – Mavs : 120-96 (stats)

– Mavs : 120-96 (stats) Pelicans – Thunder : 109-126 (stats)

: 109-126 (stats) Nuggets – Bulls : 127-130 (stats)

Nicolas Batum

L’ailier retrouvait ses anciens coéquipiers cette nuit et leur a fait passer un sale quart d’heure (21 minutes en vérité). 11 points, 6 rebonds, 1 passe et 1 interception à 3/7 de loin et 2/2 aux lancers. Unc still got it.

Guerschon Yabusele

La saison très compliquée du Dancing Bear s’est poursuivie contre Miami. En 10 minutes sur le parquet, il n’a pas tenté le moindre shoot et a « seulement » capté 3 rebonds.

Mohamed Diawara

En une seule minute, le rookie des Knicks a réussi à noircir la ligne de stats avec un rebond et une interception.

Moussa Diabaté

Toujours la valeur sûre des Français en NBA. Même lorsque les Hornets enchaînent les défaites, ils ont un des meilleurs pivots remplaçants de la Grande Ligue. En 20 minutes contre les Raptors, Mouss’ a compilé 8 points, 7 rebonds, 4 contres et 2 passes décisives à 3/3 au tir et 2/3 aux lancers.

Your daily Moussa Diabaté defensive highlight.

The lateral athleticism to cut off the first drive and still block the shot at the rim is the good stuff. pic.twitter.com/CPLUFhSb2I

— Matt Alquiza (@malquiza8) November 18, 2025

Rudy Gobert

Contre une raquette des Mavericks affaiblie, le Français a fait sa loi. 15 points en 29 minutes, accompagnés de 9 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre à 6/8 au tir et 3/6 aux lancers.

Joan Beringer

Son back-up, le rookie des Wolves a aussi pu se montrer. Dans une large victoire, l’Alsacien a joué 8 minutes. Le temps d’inscrire 6 points, de capter 4 rebonds et de contrer 1 tir à 2/4 au shoot et 2/2 aux lancers.

Joan Beringer emphatic weakside block pic.twitter.com/CFzlzL1WGS

— Timberwolves Clips (@WolvesClips) November 18, 2025

Ousmane Dieng

Lui-aussi a profité d’un blowout pour fouler le parquet. En 4 minutes, il a raté un tir de loin et distribué deux passes décisives.

