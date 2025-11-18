TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : les Raptors sont en feu, 8e victoire en 9 matchs

Le 18 nov. 2025 à 07:44 par Robin Wolff

Jakob Poeltl Immanuel Quickley Toronto Raptors 18 janvier 2024
Les Raptors ont confirmé leur bonne forme cette nuit en s’imposant face aux Hornets. Une huitième victoire sur les neuf dernières rencontres, celle-ci, grandement liée à une belle performance de Brandon Ingram. Qui peut arrêter les Canadiens ?

Les résultats NBA de la nuit :

  • Cavaliers – Bucks : 118-106 (stats)
  • Pistons – Pacers : 127-112 (stats)
  • Sixers – Clippers : 110-108 (stats)
  • Heat – Knicks : 115-113 (stats)
  • Raptors – Hornets : 110-108 (stats)
  • Wolves – Mavs : 120-96 (stats)
  • Pelicans – Thunder : 109-126 (stats)
  • Nuggets – Bulls : 127-130 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

  • Donovan Mitchell a dressé des daims, 37 points et 7 passes à 14/22 au tir. En face Giannis Antetokounmpo a quitté la parquet après 13 minutes  après une alerte à l’aine.
  • Dixième victoire consécutive des Pistons, une première depuis 2008. Cette nuit, ils ont aisément dominé les Pacers.
  • Nicolas Batum a été bon face à ses anciens coéquipiers, mais ça n’a pas suffi. Les Clippers se sont écroulés dans le 4e quart-temps et enchaînent une huitième défaite en neuf matchs.
  • L’absence de Jalen Brunson ne pardonne pas. Le Heat s’impose au bout du suspense face aux Knicks, malgré la manque de Bam Adebayo et Tyler Herro.
  • 8e victoire en 9 matchs pour les Raptors. 27 points, 6 rebonds et 3 contres de Brandon Ingram ont aidé pour battre in-extremis les Hornets.
  • Large victoire des Wolves face aux Mavs. Rudy Gobert et Joan Beringer ont tout deux pu s’exprimer dans la raquette.
  • Shai Gilgeous-Alexander continue à ne pas jouer les quatrièmes quarts-temps des rencontres parce que le Thunder continue à tarter tous ses adversaires.
  • Après la défaite cruelle face au Jazz, les Bulls se sont repris magnifiquement en back-to-back en surprenant les Nuggets malgré un nouveau gros triple-double de Nikola Jokic.

Le highlight de la nuit :

DAMN… Jalen Duren 😳 pic.twitter.com/PCKJsNEWv9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 18, 2025

Le programme NBA de ce soir

  • 1h : Magic – Warriors
  • 1h30 : Nets – Celtics
  • 1h30 : Hawks – Pistons
  • 2h : Spurs – Grizzlies
  • 4h30 : Lakers – Jazz
  • 5h : Blazers – Suns
