Résumé NBA de la nuit : les Raptors sont en feu, 8e victoire en 9 matchs
Le 18 nov. 2025 à 07:44 par Robin Wolff
Les Raptors ont confirmé leur bonne forme cette nuit en s’imposant face aux Hornets. Une huitième victoire sur les neuf dernières rencontres, celle-ci, grandement liée à une belle performance de Brandon Ingram. Qui peut arrêter les Canadiens ?
Les résultats NBA de la nuit :
- Cavaliers – Bucks : 118-106 (stats)
- Pistons – Pacers : 127-112 (stats)
- Sixers – Clippers : 110-108 (stats)
- Heat – Knicks : 115-113 (stats)
- Raptors – Hornets : 110-108 (stats)
- Wolves – Mavs : 120-96 (stats)
- Pelicans – Thunder : 109-126 (stats)
- Nuggets – Bulls : 127-130 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Donovan Mitchell a dressé des daims, 37 points et 7 passes à 14/22 au tir. En face Giannis Antetokounmpo a quitté la parquet après 13 minutes après une alerte à l’aine.
- Dixième victoire consécutive des Pistons, une première depuis 2008. Cette nuit, ils ont aisément dominé les Pacers.
- Nicolas Batum a été bon face à ses anciens coéquipiers, mais ça n’a pas suffi. Les Clippers se sont écroulés dans le 4e quart-temps et enchaînent une huitième défaite en neuf matchs.
- L’absence de Jalen Brunson ne pardonne pas. Le Heat s’impose au bout du suspense face aux Knicks, malgré la manque de Bam Adebayo et Tyler Herro.
- 8e victoire en 9 matchs pour les Raptors. 27 points, 6 rebonds et 3 contres de Brandon Ingram ont aidé pour battre in-extremis les Hornets.
- Large victoire des Wolves face aux Mavs. Rudy Gobert et Joan Beringer ont tout deux pu s’exprimer dans la raquette.
- Shai Gilgeous-Alexander continue à ne pas jouer les quatrièmes quarts-temps des rencontres parce que le Thunder continue à tarter tous ses adversaires.
- Après la défaite cruelle face au Jazz, les Bulls se sont repris magnifiquement en back-to-back en surprenant les Nuggets malgré un nouveau gros triple-double de Nikola Jokic.
Le highlight de la nuit :
DAMN… Jalen Duren 😳 pic.twitter.com/PCKJsNEWv9
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 18, 2025
Les classements NBA
Les résultats en TTFL
Le programme NBA de ce soir
- 1h : Magic – Warriors
- 1h30 : Nets – Celtics
- 1h30 : Hawks – Pistons
- 2h : Spurs – Grizzlies
- 4h30 : Lakers – Jazz
- 5h : Blazers – Suns