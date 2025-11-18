Giannis Antetokounmpo sorti sur blessure (aine), inquiétude à Milwaukee

Après Victor Wembanyama annoncé forfait pour plusieurs semaines, c’est un autre grand nom de la NBA qui a rejoint l’infirmerie cette nuit : Giannis Antetokounmpo, touché à l’aine.

Le Greek Freak est sorti sur blessure lors du deuxième quart-temps du match opposant Cleveland à Milwaukee. Il est immédiatement allé aux vestiaires et n’est plus revenu par la suite.

Voici la séquence où Giannis s’est blessé :

FULL MOMENT: Giannis Antetokounmpo goes straight to locker room after groin injury pic.twitter.com/AKXS6kKdBv

— NBAbzy (@nbabzyy) November 18, 2025

Alors qu’il était parti pour détruire les Cavs (14 points, 5 rebonds et 4 passes en 13 minutes), Giannis Antetokounmpo a été coupé dans son élan, lui qui réalise une nouvelle fois un début de saison calibre MVP.

Une blessure à l’aine, c’est toujours source d’inquiétude, et la déclaration de son coach Doc Rivers ne va pas nous rassurer :

« Je n’ai pas d’update. Je pense que c’est une élongation, à l’aine, mais on n’en saura pas plus avant demain. Ça ne sent pas bon, c’est tout ce que je peux vous dire. »

Le Freak va passer une IRM ce mardi. Tout Milwaukee retient son souffle…