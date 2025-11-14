Chaque année, la Course au MVP passionne les foules et anime les débats. Cela sera une nouvelle fois le cas cette saison, surtout au vu des énormes performances de ce début de saison 2025-26. Après trois semaines de compétition et une bonne dizaine de matchs joués pour chaque équipe, c’est l’heure de faire un premier gros point sur la lutte au plus prestigieux des trophées individuels.

Stats : 30,5 points / 4,5 rebonds / 5,5 assists / 1,5 steal / 50% au tir

30,5 points / 4,5 rebonds / 5,5 assists / 1,5 steal / 50% au tir Bilan : 8 victoires – 5 défaites

Les Cavaliers soufflent le chaud et le froid en ce début de saison mais difficile de blâmer Donovan Mitchell. Alors que Darius Garland est de retour à l’infirmerie et qu’Evan Mobley se montre encore trop irrégulier en attaque, Spida est LE leader offensif de Cleveland. Il affiche ses meilleures stats en carrière aux points, aux pourcentages au tir, au nombre de lancers-francs et de 3-points par match. Pas rien ! Si les chiffres ne disent pas toujours tout et qu’il a un peu de déchet dans son jeu actuellement, Mitchell (repositionné « meneur » sans Garland) se démène dans une équipe qui – faut bien l’avouer – tourne moins bien que l’an passé.

Stats : 32,1 points / 4,9 rebonds / 8,3 assists / 1,2 steal / 45,8% au tir

32,1 points / 4,9 rebonds / 8,3 assists / 1,2 steal / 45,8% au tir Bilan : 7 victoires – 4 défaites

Malgré l’absence de Paul George et un Joel Embiid très limité, les Sixers sont sur le podium de la Conférence Est tout en possédant l’une des 5 meilleures attaques NBA cette saison. La première raison à cela ? Tyrese Maxey. Le dragster de Philadelphie réalise un énorme début de saison, montrant la voie à son équipe aux côtés du très prometteur V.J. Edgecombe. Maxey n’a jamais shooté aussi bien que cette saison (44,4% à 3-points sur 9 tentatives par soir) et n’est jamais allé autant sur la ligne des lancers-francs (8,4 en moyenne). Agressivité, efficacité, scoring et playmaking, Tyrese n’en finit plus de progresser.

Stats : 28,5 points / 4,2 rebonds / 7 assists / 50% au tir

28,5 points / 4,2 rebonds / 7 assists / 50% au tir Bilan : 8 victoires – 5 défaites

Sur 5 victoires de suite, les Suns sont l’une des belles surprises de ce début de saison, portés par un Devin Booker qui rappelle à tout le monde quel type de talent il est. L’arrière de Phoenix a retrouvé la banane après la misérable expérience « Big Three » : plus de 28 points et 7 passes de moyenne ! Book est à nouveau au centre du système solaire chez les Suns, alternant entre scoring et playmaking tout en retrouvant l’efficacité qui lui manquait un peu l’an dernier. Si les Cactus sont moins talentueux sur le papier cette saison, ils ressemblent enfin à une vraie équipe de basket, dans laquelle Booker rayonne.

Stats : 22,1 points / 10,2 rebonds / 7,2 assists / 1,2 steal / 48,7% au tir

22,1 points / 10,2 rebonds / 7,2 assists / 1,2 steal / 48,7% au tir Bilan : 7 victoires – 3 défaites

Alperen Sengun a marqué les esprits quand il est allé battre Giannis Antetokounmpo sur son propre terrain le week-end dernier. Une performance à l’image de son début de saison ultra solide, au sein d’une équipe de Houston Top 4 à l’Ouest. Le pivot turc surfe sur son très bel Euro en faisant plus que jamais étalage de sa polyvalence. Fred VanVleet forfait pour la saison ? Pas de problème, Sengun sort sa meilleure saison à la passe pour combler le vide. Les Rockets étaient en manque de 3-points l’an dernier ? D’accord, Alpi shoote à 42% de loin sur trois tentatives par soir. Vous l’avez compris, l’intérieur All-Star a encore franchi un cap.

Stats : 27,5 points / 5,4 rebonds / 9,9 assists / 1,4 steal / 43,6% au tir

27,5 points / 5,4 rebonds / 9,9 assists / 1,4 steal / 43,6% au tir Bilan : 10 victoires – 2 défaites

Les Pistons au sommet de la Conférence Est, ce n’était pas arrivé depuis 20 ans. Et Cade Cunningham n’est évidemment pas étranger à cela. Le maestro de Detroit a trouvé son rythme de croisière après un petit retard à l’allumage : 31,6 points, 11,1 passes et seulement 2,6 turnovers de moyenne sur la série de 8 victoires consécutives des Pistons. Faisant tout pour porter son équipe (jusqu’à prendre 45 shoots en un match…), hyper clutch, Motor Cade sublime le collectif de son équipe, notamment à travers sa très bonne relation avec le pivot Jalen Duren. De quoi décrocher un titre mérité de Joueur de la Semaine lundi dernier.

Stats : 34,9 points / 9,1 rebonds / 8,9 assists / 1,8 interception / 47,6% au tir

34,9 points / 9,1 rebonds / 8,9 assists / 1,8 interception / 47,6% au tir Bilan : 8 victoires – 4 défaites

Démarrant pour la première fois une saison NBA sous un autre maillot que celui de Dallas, Luka Doncic n’a pas perdu de temps pour frapper fort. 136 points sur ses 3 premiers matchs, bonjour les stats à la Wilt Chamberlain. Aminci et revanchard après l’épisode Nico Harrison, le génie slovène a permis aux Lakers – privés de LeBron James – de partir sur de très bonnes bases, bien aidé aussi par l’explosion d’Austin Reaves. S’il retrouve son shoot à 3-points (seulement 31% d’adresse cette saison) et évite les blessures (déjà 4 matchs ratés sur 12), Doncic sera un candidat très sérieux au MVP cette année.

Stats : 26,2 points / 13 rebonds / 4 assists / 3,6 contres / 1,1 steal / 50,5% au tir

26,2 points / 13 rebonds / 4 assists / 3,6 contres / 1,1 steal / 50,5% au tir Bilan : 8 victoires – 3 défaites

Dès sa première performance de la saison à Dallas (40 points, 15 rebonds), Victor Wembanyama a montré qu’il était prêt à tout péter cette année. L’Alien porte les Spurs vers leur meilleur début de saison depuis 2017, avec notamment 5 victoires sur les 5 premiers matchs (record pour San Antonio). Alors bien sûr, Wemby peut encore gagner en régularité, lui qui découvre de nouveaux challenges (prises à deux, pression défensive…) dans sa quête des sommets. Mais sa capacité d’adaptation et sa polyvalence lui permettent de continuer à dominer. En plus d’un titre de Défenseur de l’Année qui lui semble promis, Wembanyama est désormais un vrai candidat MVP.

Stats : 33,4 points / 11,9 rebonds / 6,2 assists / 1,3 contre / 62,9% au tir

33,4 points / 11,9 rebonds / 6,2 assists / 1,3 contre / 62,9% au tir Bilan : 7 victoires – 5 défaites

Si on se réfère à la définition même du terme « Valuable » dans « MVP », Giannis Antetokounmpo est peut-être le joueur qui correspond le mieux à celle-ci. Scoring, playmaking, défense, leadership, le Freak est sur tous les fronts pour permettre à ces Bucks « new-look » d’être compétitifs quasiment tous les soirs. Vous l’enlevez de l’équation, et Milwaukee est capable de perdre face aux Hornets. Giannis – deux fois MVP dans sa carrière – n’a peut-être jamais été aussi dominant qu’en ce début de saison, et l’impact physique qu’il impose match après match est toujours aussi impressionnant. Un monstre.

Stats : 32,5 points / 5,2 rebonds / 6,6 assists / 1 contre / 1,3 steal / 52% au tir

32,5 points / 5,2 rebonds / 6,6 assists / 1 contre / 1,3 steal / 52% au tir Bilan : 12 victoires – 1 défaite

MVP en titre, Shai Gilgeous-Alexander est reparti exactement sur les mêmes bases que l’an passé. La régularité de SGA est flippante, tout comme la capacité du Thunder à tout détruire sur son passage sans Jalen Williams, absent depuis la reprise. Shai brille non seulement par sa production des deux côtés du terrain mais aussi son leadership et sa clutchitude. Cerise sur le gâteau : l’arrière du Thunder semble encore meilleur qu’avant au playmaking. « Le jeu continue de ralentir pour moi. Je comprends mieux les défenses. Je comprends mieux notre attaque. » Cela se voit autant dans les chiffres (record à la passe, turnovers en baisse) que dans sa manière de jouer.

Stats : 28,8 points / 13,1 rebonds / 10,9 assists / 1,8 steal / 68,4% au tir

28,8 points / 13,1 rebonds / 10,9 assists / 1,8 steal / 68,4% au tir Bilan : 9 victoires – 2 défaites

On ne pensait pas que Nikola Jokic pouvait encore repousser les limites de l’efficacité et de la polyvalence, mais c’est exactement ce qu’il est entrain de faire en ce début de saison : déjà 6 triple-doubles, des cartons offensifs dans tous les sens (dont 55 points sur les Clippers mercredi), le tout avec des pourcentages au tir insolents. « Il est le joueur le plus efficace que j’aie jamais vu » a carrément déclaré son coach David Adelman. Mieux entouré, le Joker enchaîne aussi les victoires avec ses Nuggets. Cela fait 6 de suite, Denver possédant le 2e meilleur bilan de l’Ouest et le 2e meilleur net rating de la NBA (2e attaque, 2e défense).

Mentions honorables : Stephen Curry (Warriors), Jalen Brunson (Knicks), Austin Reaves (Lakers), Deni Avdija (Blazers), Julius Randle (Wolves), Kevin Durant (Rockets), Josh Giddey (Bulls), Jalen Johnson (Hawks).