Cade Cunningham colle 46 points aux Wizards… en prenant 45 tirs !!!

La NBA a été dingue cette nuit, épisode 3. On procède dans l’ordre. Après Victor Wembanyama monstrueux chez les Bulls, et le Magic sauvé au buzzer, voici les Pistons. Detroit s’est offert un match cauchemar contre les Wizards, avant d’être sauvé par Daniss Jenkins qui force la prolongation au buzzer. Ah oui, Cade Cunningham a pris 45 tirs (!!!).

Les Pistons n’auraient honnêtement pas mérité de gagner ce match. C’est un fait. Seulement, le basket est aussi une histoire de chance, de dynamiques. Et dans une forme et une confiance au maximum du fait de leur place de leader de la Conférence Est, les Pistons ont trouvé les ressources pour forcer une prolongation contre Washington et gagner la rencontre. Et briser la TrashTalk Curse post apéro dédié, aussi.

L’image, à la fin du 3e quart-temps, n’était pourtant pas belle côté Detroit. Cade Cunningham en mode égo-trip mal placé, avec 36 tirs pris avec 12 minutes de jeu restantes, et des Wizards qui jouent eux crânement leur chance en comptant sur un solide Alexandre Sarr (15 points, 15 rebonds, 7/16 au tir) et un CJ McCollum absolument bouillant (42 points, 6 rebonds, 4 passes, 14/26 au tir). Cam Whitmore y va même de son monstrueux poster sur la tronche de Jalen Duren. La belle soirée pourrie, en somme.

CAM WHITMORE LE POSTER DE MALADE SUR JALEN DUREN 🔥🔥🔥🔥🔥🔥

pic.twitter.com/WdReyJ3eyy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2025

Sans que les Pistons ne soient largués complètement au score, ils ne proposent ainsi rien d’efficace, rien qui soit construit collectivement. À la place, on voit Cade Cunningham enchaîner les tirs sans regarder ses copains. Pour autant, un regain de lucidité collective mêlée à plusieurs erreurs des Wizards permettent à Motor City de croire au doux rêve d’une prolongation.

Une prolongation qui viendra des mains de… Daniss Jenkins. Un two-way contract qui n’a collé jusqu’ici que deux tirs à 3-points dans sa saison. Il termine la rencontre avec 24 points, 8 rebonds et 3 passes à 9/17 au tir. Un match dont on se souvient à vie.

LA. FOLIE.

Les Pistons n’avaient pas mené depuis le milieu du 3e quart-temps !

OVERTIME 🔥🔥🔥🔥

pic.twitter.com/iUDooX07nr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2025

Les Wizards craqueront en prolongation, et ne récupèrent pas leur 2e succès de la saison. Cade Cunningham termine en triple-double avec 46 points, 12 rebonds, 11 passes, 5 interceptions et 2 contres, à 14/45 au tir (!!!). Bouffer la feuille, définition.

Si vous l’aviez manqué, Cade Cunningham face aux Wizards c’est :

🔹46 POINTS

🔹12 REBONDS

🔹11 PASSES

🔹5 steals

🔸14/45 AU TIR (!!!!)

45 tirs pris par le leader des Pistons en 44 minutes, c’est une FOLIE ! pic.twitter.com/rcqXPx7wjH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2025