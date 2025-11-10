Detroit Pistons : le retour des Bad Boys ! Apéro TrashTalk

Alors qu’on attendait beaucoup Cleveland et New York dans le Conférence Est, ce sont les Detroit Pistons qui sont au sommet du classement après dix matchs cette saison, une première depuis 2005 ! Cela valait bien un Apéro TrashTalk.

Darling de la saison dernière, les Pistons ont très bien démarré cet exercice 2025-26. Très grosse défense, ça joue dur et ça progresse. Comme en plus le talent de Cade Cunningham semble sans limite, que Jalen Duren est en train de devenir un monstre et qu’Ausar Thompson est bien celui qu’on pense qu’il peut devenir… cette équipe de Detroit trône aujourd’hui en tête de l’Est. Il fallait qu’on en parle et qu’on se projette dans la suite.