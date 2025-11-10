Mavericks : le manager Nico Harrison bientôt viré ?

Possédant le deuxième pire bilan de la Conférence Ouest en ce début de saison, les Mavericks continuent de creuser leur tombe, neuf mois après le transfert de Luka Doncic. Plus ça avance, plus les jours du manager général Nico Harrison semblent menacés…

C’est ce qu’a balancé l’insider d’ESPN Tim MacMahon ce lundi, alors que l’ambiance à Dallas se détériore chaque jour un peu plus. Le journaliste, qui couvre tout particulièrement les Mavs et qui est souvent bien informé, a ajouté que le propriétaire Patrick Dumont avait perdu toute confiance en Nico Harrison, après l’avoir longtemps soutenu suite au transfert de Luka Doncic.

« La question n'est pas de savoir si Nico Harrison sera viré, mais quand. Il y a de grandes, grandes chances que ce soit au cours de la saison. »

Le proprio Patrick Dumont n'aurait plus aucune confiance en son GM…

Si Nico Harrison n’a plus le soutien du proprio, il risque de ne plus faire long feu à Dallas. Parce que les Mavericks pouvaient difficilement imaginer pire départ cette année : seulement trois victoires en dix matchs, Anthony Davis blessé, Cooper Flagg en difficulté sur un poste qui n’est pas le sien (meneur), la dégringolade Klay Thompson, les chants « Fire Nico » qui reviennent et enfin, cerise sur le gâteau : Luka Doncic qui joue à un niveau de MVP aux Lakers.

Si on savait que les ambitions de Dallas seraient limitées en première partie de saison en l’absence de Kyrie Irving, les Mavs espéraient au moins s’accrocher à la course aux Playoffs. Spoiler, ça n’en prend pas du tout le chemin. Le plan « Win Now » de Nico Harrison tourne au fiasco, à tel point qu’on se demande si la meilleure chose à faire n’est pas déjà de se projeter vers la Draft 2026, qui s’annonce assez exceptionnelle.

Dans ce cas-là, on voit mal comment Harrison pourrait terminer la saison à Dallas…