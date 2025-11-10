Le Panathinaïkos avait besoin d’un coup de boost sous le cercle en l’absence de Mathias Lessort, il a trouvé bien plus que ça. En allant chercher Kenneth Faried, 35 ans, les Verts misent sur un vétéran au cœur énorme et à l’énergie intacte, histoire de colmater les brèches d’une raquette décimée par les blessures.

Il y a des noms qui réveillent des souvenirs. Kenneth Faried, ça te replonge direct dans les années 2010, les Nuggets de George Karl, les dreadlocks qui volent et les rebonds arrachés comme si chaque ballon valait une vie. Eh bien dix ans plus tard, le “Manimal” court toujours. Et pas n’importe où : direction Athènes et le Panathinaïkos, où le club vient de lui filer un contrat pour le reste de la saison.

New signing in @Paobcgr 👀 @KennethFaried35 joins the Greens ☘️

The Manimal is BACK in the league pic.twitter.com/EF4Z5gvetD

Pourquoi ce retour d’un vétéran de 35 ans ? À Athènes, c’est la pénurie totale dans la raquette. Mathias Lessort est encore blessé, Richaun Holmes et Omer Yurtseven sont à l’infirmerie, et les Verts manquent cruellement de muscles sous le cercle. Résultat : on fait appel à un ancien champion du monde 2014, un mec qui s’est coltiné des pivots NBA pendant des années.

Faried n’a plus mis un pied en NBA depuis 2019, mais il n’a jamais lâché le basket. Italie, Porto Rico, Taïwan… le gars a continué à empiler les rebonds et à jouer avec la même énergie. La saison dernière en Série A italienne, il tournait encore à 8 points et 7 rebonds de moyenne. Rien d’explosif, mais assez pour rappeler qu’il reste un bosseur de première catégorie. Et c’est justement ce qu’il vient apporter au Panathinaïkos : du rebond et ce supplément d’âme qui manque souvent dans les moments chauds.

Kenneth Faried is close to signing with #paobc according to several reports and here are his actions from the only game he played this season in Taiwanese League P+, posting 12 points on 5/8 2FG and 2/2 FT, 12 rebounds (5 offensive), 1 assist and 1 block. pic.twitter.com/vBnz7nsFPI

Côté club, on espère évidemment que le corps tiendra le choc. Faried a 35 piges, et l’EuroLeague, ce n’est pas une promenade de santé. Mais à court terme, c’est un pari intelligent : tu ne trouveras pas beaucoup de joueurs libres capables de te donner 10 minutes remplies d’énergie et de se jeter sur chaque ballon comme si sa vie en dépendait. Et puis : le combo Faried – Lessort, si jamais le Français revient bientôt, ça a une sacrée gueule dans la peinture.

Pour Faried, c’est aussi une belle revanche. L’homme a souvent été catalogué comme “trop petit pour jouer intérieur” (2m03), “pas assez technique”, “trop limité offensivement”. Pourtant, partout où il est passé, il a laissé une trace par son cœur et son impact. S’il arrive à ramener ne serait-ce qu’une partie de cette intensité à Athènes, le Panathinaïkos vient peut-être de trouver le chaînon manquant d’un collectif qui veut jouer le titre européen.

Le “Manimal” n’a peut-être plus 20 ans, mais la bête a encore faim. Et ça, dans un OAKA bouillant, ça pourrait vite redevenir un vrai spectacle.