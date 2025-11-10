Kawhi Leonard va (encore) louper quelques matchs

Encore un stop forcé pour Kawhi Leonard. L’ailier des Clippers s’est blessé à la cheville droite et manquera plusieurs matchs, une nouvelle fois freiné en plein élan. Pas de drame médical annoncé, mais un petit coup de frein pour un joueur qui n’a jamais vraiment pu enchaîner depuis son arrivée à Los Angeles.

Les Clippers ont connu pire soirée, mais la nouvelle du jour leur colle forcément un goût amer : Kawhi Leonard est de nouveau sur la touche, cette fois à cause d’une entorse à la cheville droite.

Le coach Tyronn Lue l’a confirmé sans tourner autour du pot : le double MVP des Finales va rater « les prochains matchs ». Traduction claire : pas de retour imminent. Les examens n’ont révélé aucune lésion sérieuse mais les médecins n’ont fixé aucune date de reprise. Résultat, Leonard a déjà manqué trois rencontres, dont la défaite contre les Suns samedi soir (114-103), et son absence devrait se prolonger encore un peu.

Kawhi Leonard will miss the next few games with an ankle injury, per ESPN.

Le timing fait mal, parce que Kawhi avait attaqué cette saison avec du rythme et de la confiance. En six matchs, il tournait à 24,3 points, 5,7 rebonds et 3,5 passes, le tout avec cette propreté clinique qu’on lui connaît (50% au tir et 40% du parking). Physiquement affûté, impliqué des deux côtés du terrain, il donnait l’impression d’être en forme. Et puis la cheville a tourné. Lue et le staff médical ne veulent prendre aucun risque, surtout pas après des années de montagnes russes médicales.

KAWHI LEONARD GAME WINNER

Parce qu’il faut bien le rappeler : depuis 2019, Kawhi Leonard n’a dépassé la barre des 60 matchs joués qu’une seule fois. Son corps a dit stop bien trop souvent, et même quand les alertes sont mineures, le doute s’installe aussitôt. Le joueur reste d’un niveau élite quand il est sur le parquet mais la constance devient une chimère. Cette fois encore, les Clippers veulent temporiser, quitte à griller quelques cartouches en novembre plutôt que tout perdre en avril.

En attendant, le collectif va devoir tenir sans lui et Tyronn Lue bricoler un cinq capable de survivre sans sa star. Rien de catastrophique sur le papier, mais c’est encore une page du même livre : celui où Kawhi Leonard regarde ses coéquipiers jouer depuis le banc. Espérons que ce ne soit qu’une parenthèse et pas un nouveau chapitre médical.