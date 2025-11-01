Un an et demi après son arrivée à Dallas, Klay Thompson ne tire plus droit. L’ancien Splash Brother traverse une crise sans précédent, perdu entre maladresse, doutes et nostalgie de la Baie. Le shooteur de légende vit un deuxième chapitre bien plus amer que prévu.

Il y a quelques saisons, on parlait de lui comme d’un miraculé. Klay Thompson, revenu de deux saisons blanches, avait réécrit la légende des Warriors en 2022, main dans la main avec Curry, Draymond et Steve Kerr. Un comeback hollywoodien, des larmes, des bagues, et cette impression que rien ne pourrait briser le duo des Splash Brothers. Spoiler : la NBA, elle, ne croit pas toujours aux happy endings.

L’été 2024, c’est le divorce. Entre rôle de sixième homme mal digéré et négociations salariales tendues, Klay décide de plier bagage. Direction Dallas où l’attend Luka Doncic et la promesse d’un dernier run au sommet. Le deal semblait parfait : un génie de la passe pour nourrir un artilleur d’élite, le tout sous le soleil texan.

Et comme si la NBA voulait achever le tableau, Luka Doncic s’est envolé vers les Lakers dans un des trades les plus WTF de la décennie. Dallas a dû se reconstruire à la va-vite, pendant que… Golden State récupérait Jimmy Butler à la même deadline. L’ironie ultime : les Warriors sont redevenus compétitifs… sans lui. Klay, lui, reste là, témoin impuissant d’une ligue qui n’attend plus personne.

Klay Thompson is 7-27 (28.6%) from 3PT range this season 😳 pic.twitter.com/vPkuEmxRTJ

— Basketball Forever (@bballforever_) October 30, 2025

Mais deux saisons plus tard, le constat pique les yeux : 8 points de moyenne, 31 % au tir, 26 % derrière l’arc. Les chiffres ne mentent pas, ils crient. Klay ne met plus rien.

Le regard vide, les épaules basses, le corps qui ne suit plus. Lui qui pouvait transformer n’importe quelle défense en passoire semble désormais chercher la lumière dans un tunnel sans fin. Le shoot, cette arme légendaire, est parti en vacances prolongées. Et avec lui, la confiance.

Klay Thompson this season:

5 PTS – 1 REB – 1 AST

8 PTS – 4 REB – 2 AST

10 PTS – 4 REB – 3 AST

8 PTS – 4 REB – 1 STL

10 PTS – 2 REB – 1 AST

(Via @realapp ) pic.twitter.com/w8S50Z1sQs

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 30, 2025

On sait que son numéro flottera un jour dans les hauteurs du Chase Center. On sait qu’aucun fan n’oubliera ses 37 points en un quart, son Game 6 à OKC ou son retour de l’enfer en 2022. Mais le présent, lui, fait mal. Très mal. On espère encore que la flamme reviendra, parce qu’en quinze ans de carrière, Klay Thompson a déjà prouvé qu’il pouvait renaître des cendres. Mais pour l’instant, la légende vit dans le rétro, et les briques s’accumulent.

La fin n’est pas encore écrite. Mais si elle devait se jouer maintenant, elle ressemblerait moins à une standing ovation qu’à un silence gêné. Et pour un sniper de cette trempe, c’est peut-être ça, le vrai drame.