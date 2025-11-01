Six matchs au programme ce soir en NBA, dont deux premiers à heures européenne. Les Celtics qui sont sur trois victoires consécutives reçoivent les Rockets. La nuit se clôturera par le NBA Mexico Game opposant les Mavericks aux Pistons.

Le Programme NBA du soir :

22h : Bucks – Kings

23h : Hornets – Timberwolves

0h : Pacers – Warriors

0h : Wizards – Magic

1h : Celtics – Rockets

3h : Pistons – Mavericks (Mexique)

Le match à ne pas rater : Celtics – Rockets

Plus rien ne semble arrêter les hommes de Joe Mazzulla. Après avoir débuté la saison sur un 0–3, les Celtics ont enchaîné trois victoires consécutives, dont une solide face aux Cavaliers, avant d’aller infliger à Philadelphie sa première défaite de l’année. En back-to-back ce soir, Boston défie les Houston Rockets de Kevin Durant et Alperen Sengun.

De leur côté les Rockets tâtonnent encore. Après une belle entrée en matière face à OKC lors de l’Opening Night, la machine s’est grippée. L’absence de Fred VanVleet, blessé, laisse un vide à la mène et les hommes d’Ime Udoka (sur deux victoires consécutives) vont devoir trouver rapidement un nouvel équilibre offensif.

Le reste du programme :

Le traditionnel NBA Mexico Game est de retour ce soir. A l’image des NBA Paris Games qu’on a connu ces dernières années, la ligue aime faire un détour par le Mexique pour y partager son produit. Ce soir ce sont les Dallas Mavericks qui seront de la partie pour y affronter les Detroit Pistons. Les Texans devront faire sans Anthony Davis – entre autres -, et côté Michigan, Cade Cunningham reste sur un très bon match face au Magic. Tip-Off à 3h !

Les Français en lice :

Maxime Raynaud (Kings) affronte les Bucks de Giannis Antetokounmpo

Rudy Gobert et Joan Beringer (Timberwolves) affronteront Tidjane Salaün et Moussa Diabaté (Hornets)

Noah Penda (Magic) défie Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr (Wizards)

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici