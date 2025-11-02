TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : première victoire de la saison pour les Pacers, merci Golden State pour le cadeau

Le 02 nov. 2025 à 06:36 par Giovanni Marriette

Six matchs cette nuit, pas d’énorme dinguerie, ça fait du bien de respirer un peu mais on vous file quand même les principales infos à se mettre sous la dent ce matin.

Les résultats NBA de la nuit :

Ce qu’il faut retenir :

  • Victoire très Kangz des Kings à Milwaukee, entendez par là qu’on ne s’y attendait pas vraiment. Giannis a été plutôt bien freiné, Kyle Kuzma a sonné la révolte, mais les starters de Sacramento ont fait le job.
  • Maxime Raynaud a joué 4 minutes.
  • Les Wolves sont allés gagner à Charlotte grâce à la domination de leurs intérieurs, régalade pour Julius, Rudy et Naz.
  • Rudy Gobert sort un gros match, Moussa Diabaté pas mal en sortie de banc, Tidjane Salaün discret et Joan Beringer toujours pas dans la rotation.
  • Les Warriors avaient le match en main mais ont finalement offert la victoire à des Pacers démunis mais combatifs. Énorme perf du trio Pascal Siakam / Aaron Nesmith / Quenton Jackson, première victoire de la saison pour les Pacers !
  • Victoire tranquille du Magic à Washington avec un duo Banchero / Wagner qui a dominé en sifflant. Noah Penda a été très actif en sept minutes seulement, Alex Sarr et Bilal Coulibaly ont fait le taf mais vont perdre 60 matchs de plus cette saison, déso.
  • Les Rockets ont tabassé Boston au TD Garden, Kevin Durant a été létal, les Celtics n’ont jamais existé.
  • Le public de Mexico City pense désormais que le meilleur pivot du monde s’appelle Jalen Duren et que Cade Cunningham est la réincarnation de John Stockton.

Le highlight de la nuit :

C'est vraiment le meme Nick Young 2.0.

Le programme NBA de ce soir

  • 21h30 : Thunder – Pelicans
  • 0h : Nets – Sixers
  • 0h : Hornets – Jazz
  • 0h : Cavs – Hawks
  • 0h : Raptors – Grizzlies
  • 1h : Knicks – Bulls
  • 2h : Suns – Spurs
  • 3h30 : Lakers – Heat
