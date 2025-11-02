Résumé NBA de la nuit : première victoire de la saison pour les Pacers, merci Golden State pour le cadeau
Le 02 nov. 2025 à 06:36 par Giovanni Marriette
Six matchs cette nuit, pas d’énorme dinguerie, ça fait du bien de respirer un peu mais on vous file quand même les principales infos à se mettre sous la dent ce matin.
Les résultats NBA de la nuit :
- Bucks – Kings : 133-135 (les stats)
- Hornets – Wolves : 105-122 (les stats)
- Pacers – Warriors : 114-109 (les stats)
- Wizards – Magic : 94-125 (les stats)
- Celtics – Rockets : 101-128 (les stats)
- Pistons – Mavericks : 122-110 (les stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Victoire très Kangz des Kings à Milwaukee, entendez par là qu’on ne s’y attendait pas vraiment. Giannis a été plutôt bien freiné, Kyle Kuzma a sonné la révolte, mais les starters de Sacramento ont fait le job.
- Maxime Raynaud a joué 4 minutes.
- Les Wolves sont allés gagner à Charlotte grâce à la domination de leurs intérieurs, régalade pour Julius, Rudy et Naz.
- Rudy Gobert sort un gros match, Moussa Diabaté pas mal en sortie de banc, Tidjane Salaün discret et Joan Beringer toujours pas dans la rotation.
- Les Warriors avaient le match en main mais ont finalement offert la victoire à des Pacers démunis mais combatifs. Énorme perf du trio Pascal Siakam / Aaron Nesmith / Quenton Jackson, première victoire de la saison pour les Pacers !
- Victoire tranquille du Magic à Washington avec un duo Banchero / Wagner qui a dominé en sifflant. Noah Penda a été très actif en sept minutes seulement, Alex Sarr et Bilal Coulibaly ont fait le taf mais vont perdre 60 matchs de plus cette saison, déso.
- Les Rockets ont tabassé Boston au TD Garden, Kevin Durant a été létal, les Celtics n’ont jamais existé.
- Le public de Mexico City pense désormais que le meilleur pivot du monde s’appelle Jalen Duren et que Cade Cunningham est la réincarnation de John Stockton.
Le highlight de la nuit :
C’est vraiment le meme Nick Young 2.0. pic.twitter.com/rb8smVAAMI
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2025
Les classements NBA
Les classements de la NBA Cup
Les résultats en TTFL
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme NBA de ce soir
- 21h30 : Thunder – Pelicans
- 0h : Nets – Sixers
- 0h : Hornets – Jazz
- 0h : Cavs – Hawks
- 0h : Raptors – Grizzlies
- 1h : Knicks – Bulls
- 2h : Suns – Spurs
- 3h30 : Lakers – Heat
Tags : Pacers, résumé NBA, Warriors