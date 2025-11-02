TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
La nuit des Français en NBA : Rudy Gobert s’est fait plaisir face aux Hornets

Le 02 nov. 2025 à 06:59 par Giovanni Marriette

Source image : YouTube - Minnesota Timberwolves

8 Français étaient au programme cette nuit en NBA et au mois la moitié d’entre eux se sont distingués. Petit récap !

Les résultats NBA de la nuit :

Rudy Gobert

14 points, 15 rebonds, 5 passes, 2 steals et 2 contres. Gros match de la Gobe face à Moussa Diabaté et Tidjane Salaün, et victoire tranquille des Wolves. Joan Beringer quant à lui n’entre toujours pas dans la rotation de son coach.

Moussa Diabaté

11 points et 9 rebonds pour Moussa, toujours sixième homme attitré de Charles Lee. Le pivot est clairement installé dans la rotation et mériterait presque une place de titulaire.

Tidjane Salaün

2 petits points seulement pour le Titi qui marque un peu le pas cette semaine. Allez, on s’y remet !

Alexandre Sarr

10 points, 8 rebonds et 3 contres pour Alex mais une grosse défaite et pas mal de galères pour défendre Giga Bitadze dessous et Wendell Carter Jr. au large.

Bilal Coulibaly

10 points et 4 passes pour le revenant, qui continue à préchauffer après trois mois de pause.

Noah Penda

3 points, 2 rebonds, 3 passes, 1 steal et 2 contres en… 7 minutes. Imaginez sur 48 minutes, ouais on adore faire ça.

Maxime Raynaud

4 petites minutes pour le Maxou, qui peine à trouver sa place dans le roster des Kings, alors qu’il est clairement le meilleur joueur de l’histoire de la franchise. Quelle drôle de situation.

Le programme NBA de ce soir

  • 21h30 : Thunder (Ousmane Dieng) – Pelicans
  • 0h : Nets (Nolan Traoré) – Sixers
  • 0h : Hornets (Moussa Diabaté et Tidjane Salaün) – Jazz
  • 0h : Cavs – Hawks (Zaccharie Risacher)
  • 0h : Raptors – Grizzlies
  • 1h : Knicks (Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara) – Bulls (Noa Essengue)
  • 2h : Suns – Spurs (Victor Wembanyama)
  • 3h30 : Lakers – Heat
