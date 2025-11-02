La nuit des Français en NBA : Rudy Gobert s’est fait plaisir face aux Hornets
Le 02 nov. 2025 à 06:59 par Giovanni Marriette
8 Français étaient au programme cette nuit en NBA et au mois la moitié d’entre eux se sont distingués. Petit récap !
Les résultats NBA de la nuit :
- Bucks – Kings : 133-135 (les stats)
- Hornets – Wolves : 105-122 (les stats)
- Pacers – Warriors : 114-109 (les stats)
- Wizards – Magic : 94-125 (les stats)
- Celtics – Rockets : 101-128 (les stats)
- Pistons – Mavericks : 122-110 (les stats)
Rudy Gobert
14 points, 15 rebonds, 5 passes, 2 steals et 2 contres. Gros match de la Gobe face à Moussa Diabaté et Tidjane Salaün, et victoire tranquille des Wolves. Joan Beringer quant à lui n’entre toujours pas dans la rotation de son coach.
Moussa Diabaté
11 points et 9 rebonds pour Moussa, toujours sixième homme attitré de Charles Lee. Le pivot est clairement installé dans la rotation et mériterait presque une place de titulaire.
Tidjane Salaün
2 petits points seulement pour le Titi qui marque un peu le pas cette semaine. Allez, on s’y remet !
Alexandre Sarr
10 points, 8 rebonds et 3 contres pour Alex mais une grosse défaite et pas mal de galères pour défendre Giga Bitadze dessous et Wendell Carter Jr. au large.
Bilal Coulibaly
10 points et 4 passes pour le revenant, qui continue à préchauffer après trois mois de pause.
Noah Penda
3 points, 2 rebonds, 3 passes, 1 steal et 2 contres en… 7 minutes. Imaginez sur 48 minutes, ouais on adore faire ça.
Maxime Raynaud
4 petites minutes pour le Maxou, qui peine à trouver sa place dans le roster des Kings, alors qu’il est clairement le meilleur joueur de l’histoire de la franchise. Quelle drôle de situation.
Le programme NBA de ce soir
- 21h30 : Thunder (Ousmane Dieng) – Pelicans
- 0h : Nets (Nolan Traoré) – Sixers
- 0h : Hornets (Moussa Diabaté et Tidjane Salaün) – Jazz
- 0h : Cavs – Hawks (Zaccharie Risacher)
- 0h : Raptors – Grizzlies
- 1h : Knicks (Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara) – Bulls (Noa Essengue)
- 2h : Suns – Spurs (Victor Wembanyama)
- 3h30 : Lakers – Heat