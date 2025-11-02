Les Hawks n’avaient pas besoin de ça après un début de saison poussif. Leur meneur, franchise player et multiple All-Star Trae Young manquera quatre semaines de compétition pour soigner une entorse du genou.

Dur dur la vie de fan des Hawks, et on vous promet qu’on en connait au moins un, un mec bien en plus. Après six matchs Atlanta est à 3-3 et a montré autant de promesses que de saletés sur le terrain, mais la nouvelle tombée hier pourrait bien conditionner la suite (et le reste ?) de la saison de la franchise de Georgie.

🚨 1 MOIS MINIMUM D’ABSENCE POUR TRAE YOUNG https://t.co/mkSYWMOz3i

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2025

Gros test pour toute la franchise d’Atlanta.

Pour Quin Snyder sans son meneur All Star. Pour le management qui a travaillé afin de ne pas dépendre que de Trae. Pour Young aussi, si les Hawks trouvent une forme d’alchimie offensive et défensive en son absence.

1 mois décisif.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2025



Trae Young n’était pas forcément dedans depuis la reprise. 17,8 points, 7,8 passes, pires chiffres en carrière, et surtout un pourcentage absolument digne d’une soirée Halloween mais ratée. Ice Trae reste néanmoins la lumière de cette équipe des Hawks, son chef d’orchestre, et nombre de joueurs du roster de Quin Snyder voient leur perfs fluctuer au rythme de leur relation avec leur meneur. C’est là que l’absence pour un mois du quadruple All-Star s’annonce comme un virage ultra important cette saison, avec des lieutenants qui vont devoir setep-up.

On pense à Dyson Daniels et Jalen Johnson en premier lieu, mais également à Zaccharie Risacher qui va devoir prendre quelques responsabilités en attaque sans attendre les caviars habituels de son déplumé de meneur de jeu. Une sale nouvelle clairement pour les Hawks, mais qui peut également servir de tremplin à quelques autres. Toujours voir le verre à moitié plein.