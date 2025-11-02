Le show Ja Morant commence. Un superbe match pour débuter la saison, puis déjà une « affaire » suite au dernier match des Grizzlies. On streame !

En sortie de défaite hier matin, Ja Morant avait été interrogé à propos de sa contre-performance individuelle (seulement 8 points (0 en deuxième mi-temps), 7 passes, le tout à 3/14 au tir dont un horrible 0/6 à 3-points et seulement 2 lancers-francs tentés, en 31 minutes) face aux Lakers. Réponse glaçante du marsupilami : demandez au coaching staff. Ambiance.

🚨 JA MORANT SUSPENDU 1 MATCH PAR LES GRIZZLIES@ShamsCharania vient de l’annoncer ! https://t.co/EhPfcnQtNb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2025

Raison officielle : comportement préjudiciable à l’équipe.

Difficile de dire pour l’instant ce qu’il s’est vraiment passé en coulisses, mais visiblement Coach Iisalo a pointé du doigt le manque de leadership / effort de Morant face aux Lakers. https://t.co/kZi7KLEkEq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2025



Hum, ça commence. Après six matchs seulement, déjà un premier gossip à Memphis, et les Grizzlies n’ont donc pas tardé à réagir en suspendant leur leader un match. On se rappelle que Ja avait passé une saison compliquée en 2024-25 avec déjà une lourde suspension par la NBA suite à quelques écarts sur les réseaux sociaux, notamment avoir brandi une arme en story Insta. Une nouvelle pas forcément rassurante pour les fans courageux des Grizzlies, qui voient mois après mois leur incroyable meneur de jeu se distinguer autant en dehors que sur le terrain. De là à précipiter la fin de son aventure avec la franchise qui l’a drafté en 2019 ?

Peut-être que ce n’est qu’un incident isolé, et on n’y pensera plus dans quelques semaines…

…ou alors on se rapproche de la fin de l’ère Morant à Memphis.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2025



On n’en est peut-être pas là mais on sait aussi qu’en NBA tout va très vite, et la fracture avec le coach Tuomas Iisalo semble actée. Et il ne pourra probablement ne rester qu’un.