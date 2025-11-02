C’est l’heure de la traditionnelle revue d’effectif pour nos Français de NBA. 19 pépères potentiellement en tenue chaque semaine, en réalité moitié moins sur le terrain car il faut bien que jeunesse se fasse. On fait un gros récap de cette deuxième semaine de la saison ?

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Le gars n’a pas encore 22 ans qu’on n’a déjà plus les mots. Allez, on essaie quand même. Infernal, intenable, extraterrestre, incroyable, magique, irréel. MVP en 2026 ? Pas si vite les copains, mais si on se pose déjà la question ça n’est pas pour rien. Ah oui, et les Spurs sont invaincus. Mort. De. Rire.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 30,2 points à 56,3% dont 31,3% du parking, 79,2% aux lancers, 14,6 rebonds, 3,4 passes, 1,4 steal et 4,8 contres en 33,8 minutes

Les 3 premiers matchs de la saison de Victor Wembanyama ?

40 points, 15 rebonds, 1 passe, 3 contres, 1 interception.

29 points, 11 rebonds, 2 passes, 9 contres, 1 interception.

31 points, 14 rebonds, 4 passes, 6 contres, 3 interceptions.

Un extraterrestre en trois lettres !👽 pic.twitter.com/XdPqd11dNe

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 26, 2025

Le money-time magnifique de Victor Wembanyama face au Heat ! 🔥 pic.twitter.com/7KMOXy71s1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2025

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Il est officiellement, au 2 novembre, le deuxième joueur français le plus en forme de la Ligue. Les Wizards vont perdre des TONNEAUX de matchs cette saison mais chaque soir Alex se paie la viande la plus saignante de NBA dans la raquette et il est loin d’être ridicule. La progression s’annonce assez fulgurante pour le Wemby bis. Oui on a osé.

Wizards vs Hornets : 21 points à 9/15 au tir dont 1/3 au tir, 2/2 aux lancers, 4 rebonds, 5 passes et 3 contres en 25 minutes

Wizards vs Sixers : 31 points à 13/23 au tir dont 3/7 du parking, 2/2 aux lancers, 11 rebonds, 5 passes, 2 steals et 2 contres en 34 minutes

Wizards @ Thunder : 14 points à 5/11 au tir dont 2/3 du parking, 2/2 aux lancers, 8 rebonds, 2 passes, 2 contres et 1 steal en 26 minutes

Wizards vs Magic : 10 points à 4/8 au tir et 2/4 aux lancers, 8 rebonds, 2 passes et 3 contres en 28 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 18,4 points à 53,6% au tir dont 42,9% du parking, 85,7% aux lancers, 8,6 rebonds, 4 passes, 0,8 steal et 2 contres en 27,2 minutes

🇫🇷 Quelle soirée pour Alexandre Sarr, malgré la défaite..!

🔹31 POINTS

🔹11 REBONDS

🔹5 passes

🔹2 steals

🔹2 contres

🔹13/23 au tir

PLUS JEUNE joueur de l’histoire de Washington à coller une perf’ à minimum 30 points et 10 rebonds !pic.twitter.com/3C76ksJRCo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 29, 2025

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Les Wolves démarrent tranquillement leur saison de contender et Rudy Gobert préchauffe également. 14 points et 18 rebonds face aux Pacers, 14 points et 15 rebonds contre les Hornets, Rudy fait ce qu’il sait faire de mieux : dominer dans les airs.

Wolves vs Pacers : 14 points à 6/7 au tir et 2/7 aux lancers, 18 rebonds, 1 passe et 2 contres en 34 minutes

Wolves vs Nuggets : 8 points à 3/7 au tir et 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres en 26 minutes

Wolves @ Hornets : 14 points à 6/9 au tir et 2/3 aux lancers, 15 rebonds, 5 passes, 2 steals et 2 contres en 35 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 9,2 points à 69% au tir et 56,5% aux lancers, 9,5 rebonds, 1,4 passe, 0,4 steal et 1,5 contres en 32,1 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Revenu timidement après une entorse de la cheville contractée dès le premier match, Zacch a lâché une première perf intéressante face aux Pacers. Avec un Trae Young absent un mois le Français va devoir prendre quelques responsabilités supplémentaires en attaque. Il est l’heure jeune prince.

Hawks @ Bulls : 2 points à 1/5 au tir dont 0/2 du parking en 20 minutes

Hawks @ Pacers : 13 points à 5/12 au tir dont 3/7 du parking, 1 rebond, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 23 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 9,8 points à 40,5% au tir dont 35,3% du parking, 75% aux lancers, 1,5 rebond, 0,3 passe, 0,5 steal et 0,8 contre en 22,8 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Retour en trombe pour Bilal ! Après trois mois off depuis sa blessure à la main, l’arrière des Wizards a été très bon pour son premier match contre le Thunder. Ça va vite, ça va haut et ça va fort, ça défend dur, bref le Bilal 2025-26 est là, les Wizards s’en frottent les mains, et nous aussi.

Wizards vs Hornets : DNP

Wizards vs Sixers : DNP

Wizards @ Thunder : 16 points à 6/12 au tir dont 2/6 du parking, 2/2 aux lancers, 8 rebonds, 4 passes, 3 contres et 1 steal en 24 minutes

Wizards vs Magic : 10 points à 3/10 au tir dont 0/2 du parking, 4/6 aux lancers, 2 rebonds, 4 passes, 1 steal et 1 contre en 27 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 13 points à 46% au tir dont 25% du parking, 75% aux lancers, 5 rebonds, 4 passes, 1 steal et 2 contres en 25,5 minutes

LE HANDLE PUIS LE DUNK DE BILAL COULIBALY !!!

IL RÉGALE TELLEMENT POUR SON RETOUR 😍 pic.twitter.com/R9QrbO6mMh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2025

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Un peu à la manière des jeunes Frenchies des Wizards, Moussa Diabaté aussi va perdre son wagon de matchs cette année, mais comme Bilal et Alex on le voit progresser chaque soir, dominer en sortie de banc et faire preuve d’une énergie de fou. Début de saison très réussi, la décision estivale de ne pas rejoindre l’Équipe de France porte ses fruits

Hornets @ Wizards : 12 points à 4/9 au tir et 4/5 aux lancers, 10 rebonds, 1 passe et 2 contres en 23 minutes

Hornets @ Heat : 8 points à 3/4 au tir et 2/2 aux lancers, 2 rebonds et 1 contre en 19 minutes

Hornets vs Magic : 10 points à 4/8 au tir et 2/2 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe et 2 contres en 20 minutes

Hornets vs Wolves : 11 points à 3/5 au tir et 5/6 aux lancers, 9 rebonds et 1 passe en 19 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 9,8 points à 60% au tir et 65% aux lancers, 5,8 rebonds, 0,4 passe, 1,4 steal et 1,4 contre en 20,2 minutes

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Il a attendu son sixième match de la saison pour prendre un tir à 2-points mais reste le joueur de complément parfait. Sixième homme ultra-expérimenté Nico amène sa science et sa papatte dans le corner, ça bouge pas et ce sera comme ça jusqu’à la fin de sa carrière.

Clippers vs Blazers : 3 points à 1/3 du parking, 3 rebonds, 1 passe, 3 steals et 2 contres en 15 minutes

Clippers @ Warriors : 3 points à 1/4 du parking, 6 rebonds et 1 passe en 20 minutes

Clippers vs Pelicans : 3 points à 1/4 au tir dont 1/2 du parking et 5 rebonds en 16 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3 points à 29,4% au tir dont 33,3% du parking, 3,4 rebond, 0,4 passe, 1 steal et 0,6 contre en 14,8 minutes

# Guerschon Yabusele (New York Knicks)

La grosse déception de ce début de saison chez les Français de NBA. Guerschon peine à trouver sa place dans la rotation de Mike Brown, et son corps ne le laisse pas non plus tranquille avec quelques petits bobos. La saison est longue, surtout pour des Knicks qui visent le titre, mais ces premières soirées sous le maillot de New York ne sont pas rassurantes pour notre Ours national.

Knicks @ Heat : 2 points à 1/6 au tir dont 0/4 du parking, 6 rebonds et 1 steal en 16 minutes

Knicks @ Bucks : DNP

Knicks @ Bulls : 3 points à 1/3 au tir dont 1/2 du parking, 2 rebonds et 1 contre en 3 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 2 points à 23,1% au tir dont 22,2% du parking, 3,5 rebonds, 0,5 passe, 0,3 steal et 0,3 contre en 11,3 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Semaine compliquée pour Titi, qui a perdu un peu son adresse des premiers matchs. Urgence de se remettre la tête à l’endroit, car cette saison les Hornets ont clairement une place pour le faire jouer 20 minutes tous les soirs. Let’s go le T.

Hornets @ Wizards : 4 points à 1/1 du parking et 1/2 aux lancers, 7 rebonds, 1 passe, 2 steals et 1 contre en 16 minutes

Hornets @ Heat : 3 points à 0/3 au tir dont 0/2 du parking, 3/4 aux lancers, 6 rebonds et 1 passe en 15 minutes

Hornets vs Magic : 0 point à 0/1 au tir et 2 rebonds en 7 minutes

Hornets vs Wolves : 2 points à 1/5 au tir dont 0/4 du parking, 1 rebond et 1 passe en 11 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 4 points à 42,9 % au tir dont 50% du parking, 66,7% aux lancers, 4,8 rebonds, 0,8 passe, 0,4 steal et 0,2 contres en 13,8 minutes

# Noah Penda (Orlando Magic)

Absent lors des tous premiers matchs, Noah Penda a intégré officiellement la rotation du Magic depuis quatre matchs et il fait de très bonnes choses sur de courtes séquences. Très positif, toujours dans l’énergie, potentiellement une belle surprise dans les prochaines semaines.

Magic @ Pistons : 3 points à 1/1 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 7 minutes

Magic @ Hornets : 3 points à 1/2 au tir et 1/2 aux lancers, 2 rebonds et 1 passe en 17 minutes

Magic @ Wizards : 3 points à 1/2 au tir dont 1/1 du parking, 2 rebonds, 3 passes, 1 steal et 2 contres en 7 minutes

Les stats de Noah Penda cette saison en NBA : 3,3 points à 66,7% au tir dont 100% du parking, 50% aux lancers, 2 rebonds, 1,2 passe, 0,3 steal et 0,5 contre en 10 minutes

Premier panier en NBA pour Noah Penda 🥹 pic.twitter.com/hYXt9h177J

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) October 28, 2025

# Nolan Traoré (Brooklyn Nets)

Rien face aux Spurs, 21 minutes à Houston avec pas mal de responsabilités en attaque. Le plus important dans tout ça, c’est qu’on ne comprend absolument rien aux Brooklyn Nets.

Nets @ Spurs : DNP

Nets @ Rockets : 4 points à 1/5 au tir dont 1/3 du parking, 1/2 aux lancers, 1 rebond et 3 passes en 21 minutes

Les stats de Nolan Traoré cette saison en NBA : 3,5 points à 25% au tir dont 40% du parking, 50% aux lancers, 0,5 rebonds, 2 passes et 1 steal en 15 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Ousmane Dieng est invaincu cette saison et c’est bien la seule bonne nouvelle à mettre à son actif. Il est toujours là mais on le voit de moins en moins, pas rassurant.

Thunder @ Mavericks : DNP

Thunder vs Kings : DNP

Thunder vs Wizards : 2 points à 1/2 au tir dont 0/1 du parking et 2 contres en 5 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 0,7 point à 16,7% au tir dont 0% du parking, 1 rebond et 0,7 contre en 8,3 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Fond du fond de rotation sur ce début de saison chez les Blazers mais il reste « régulièrement » appelé par Chauncey Billups, qui sait toujours qu’il existe et c’est déjà une relative bonne nouvelle.

Blazers @ Clippers : DNP

Blazers @ Lakers : 1 rebond en 1 minute de jeu

Blazers vs Nuggets : 2 points à 1/3 au tir dont 0/1 du parking en 6 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 1,3 point à 40% au tir dont 33,3% du parking, 1,3 rebond, 0,5 passe et 0,5 steal en 6,3 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Toujours zéro minute cette saison pour Dadiet, c’est Pacôme si ça nous faisait plaisir.

Knicks @ Heat : DNP

Knicks @ Bucks : DNP

Knicks @ Bulls : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : –

# Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers)

Il a eu droit à une minute de jeu contre les Lakers et c’est pour l’instant la seule ligne sur son CV 2024-25.

Blazers @ Clippers : DNP

Blazers @ Lakers : 1 minute de jeu

Blazers vs Nuggets : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : –

# Joan Beringer (Minnesota Timberwolves)

Joan peine à entrer dans la rotation des Wolves, logique car on parle de l’une des meilleures équipes de NBA. Il y a six ans Joan n’avait jamais joué de match de basket alors chaque chose en son temps, ça va venir.

Wolves vs Pacers : DNP

Wolves vs Nuggets : 2 minutes de jeu

Wolves @ Hornets : 1 minute de jeu

Les stats de Joan Beringer cette saison en NBA : 1 point à 100% au tir et 2 rebonds en 3,5 minutes

# Noa Essengue (Chicago Bulls)

La grosse inconnue de ce début de saison… Pourtant drafté assez haut par les Bulls, Noa Essengue n’a toujours pas disputé la moindre minute en NBA. Les Bulls sont invaincus, ça c’est chouette, mais le rookie français ronge son frein pour le moment, et nous également. Qu’est-ce qu’on attend ?

Bulls vs Hawks : DNP

Bulls vs Knicks : DNP

Les stats de Noa Essengue cette saison en NBA : –

# Maxime Raynaud (Sacramento Kings)

Autre déception pour l’instant, puisque Maxime n’a participé qu’à deux bouts de matchs depuis le début de saison. La rotation intérieure des Kings n’est pourtant pas folle, alors pourquoi ne pas tenter un peu plus souvent l’expérience. Eh, Doug Christie, on te cause là.

Kings vs Lakers : DNP

Kings @ Thunder : DNP

Kings @ Bucks : 0 point à 0/1 au tir et 1 rebond en 4 minutes

Les stats de Maxime Raynaud cette saison en NBA : 0 point à 0% au tir, 3 rebonds et 1 passe en 8,5 minutes

# Mohamed Diawara (New York Knicks)

Il a disputé ses premières minutes en NBA à Milwaukee et il y en aura d’autres. Pour l’instant Mo en prend plein les yeux dans l’une des meilleures équipes de NBA, c’est déjà pas mal.

Knicks @ Heat : DNP

Knicks @ Bucks : 1 minute de jeu

Knicks @ Bulls : DNP

Les stats de Mohamed Diawara cette saison en NBA : –