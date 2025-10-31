On ne l’avait pas vu depuis un bail, et cette nuit Bilal Coulibaly nous a ramené à la hype qui était la nôtre l’an dernier à la même époque. Un gros match d’emblée face à la meilleure équipe de la Ligue, ça met en confiance !

Belle surprise hier en fin de journée lorsque l’on a appris que Bilal Coulibaly jouerait enfin son premier match cette saison, lui qui avait été opéré du pouce suite à une blessure contractée durant l’EuroBasket en septembre. Deuxième belle surprise ? Malgré un cinq assez fonctionnel depuis le début de saison, Bilal était titulaire aux côtés d’Alexandre Sarr histoire de donner le ton d’entrée. Coco + Rico = Cocorico.

Y a des images qui donnent le smile !

Retour de Bilal Coulibaly et trois francophones dans le 5 majeur des Wizards. 🇫🇷🤝🇨🇦🇨🇭 pic.twitter.com/YeHOT8W8bW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2025



Malgré un Thunder injouable en ce moment et qui finira par l’emporter tranquillement, c’est même pas le sujet, Bilal a très vite rappelé à tout le monde pourquoi il était l’un des joyaux de notre Équipe de France et un joueur potentiellement majeur assez vite en NBA. Cannes de feu, grosse défense, combo gagnant.

WELCOME BACK BILAL ⛔ pic.twitter.com/qxjRSS6ydu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2025



Une superbe première mi-temps, du rythme, de l’agressivité, la connexion avec Alex Sarr qui se remet en place, et les fans des Wizards (qui êtes-vous cependant ?) qui vont vite connaitre quelques mots en français.

La première mi-temps de retour de blessure pour Bilal Coulibaly :

🔸12 points (5/8 au tir)

🔸6 rebonds

🔸3 contres

🔸2 passes

🔸1 interception

🔸de la grosse défense

En quatre mots : ça fait du bien ! 🔥 pic.twitter.com/3cat45oOOG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2025

LE HANDLE PUIS LE DUNK DE BILAL COULIBALY !!!

IL RÉGALE TELLEMENT POUR SON RETOUR 😍 pic.twitter.com/R9QrbO6mMh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2025



A l’arrivée une fiche bien complète avec 16 points, 8 rebonds, 4 passes et 3 contres, certes une défaite contre OKC et son nouveau duo de choc SGA – Ajay Mitchell, mais de belles promesses bleu-blanc-rouge dans la capitale et le smile jusqu’aux oreilles de revoir Bilal en jambes !