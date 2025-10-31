Le mois d’octobre touche à sa fin avec ses citrouilles et autres soirées mousse, et un chiffre terrorise la NBA actuellement. Ce chiffre c’est 100. Comme 100% de victoires pour les Spurs, comme Victor Wembanyama injouable dans 100% de ces matchs.

Il a démarré tranquillement, se faisant pas mal taffer par Bam Adebayo au poste, pas le premier ni le dernier. Bam Adebayo qui aura d’ailleurs dominé Victor Wembanyama en attaque quand il daignait le jouer près du panier, mais qui s’est également beaucoup écarté du panier pour envoyer de grosses saucisses, la peur comme le dit la rumeur.

6 points, 3 rebonds et 3 passes pour Victor Wembanyama dans ce premier quart-temps et pourtant, l’impression qu’il n’est pas encore complètement rentré dans son match.

C’est peut-être ça qui est flippant d’ailleurs… pic.twitter.com/RJvE5uVlEz

Petit à petit les Spurs vont se faire au jeu rapide du Heat mais vont s’adapter et sortir les barbelés pour, justement, empêcher Davion Mitchell and co. de trop courir. Wemby dissuade alors les joueurs de Coach Spoelstra font des freins à main dans la raquette et envoient de la brique à tout va, jusque-là la mission est accomplie pour les Spurs d’autant plus que le géant V commence à chauffer la machine en attaque…

WEMBYYYY 💣

Regardez où il va la chercher 😭pic.twitter.com/NMVkG8dfFd

Comme lors du dernier match on commence alors à n’avoir d’yeux que pour le contre qui amènera la série de Wemby à 90 matchs de suite avec une bâche, et ce contre arrivera finalement au troisième quart-temps et en amènera quatre autres derrière, parce que pourquoi pas.

Tout paraît tellement simple… pic.twitter.com/bmMPbmqHnB

A la faveur d’un 15-1 le Heat revient, Stephon Castle et Devin Vassell ont perdu la flamme et le hustle a disparu côté Texan, mais en cé début de saison il y a un petit supplément d’âme dans cette équipe, qui doit mesurer dans les 2m25, et après être sorti à peine une minute Victor Wembanyama va revenir mettre tout le monde d’accord une bonne fois pour toutes.

WEMBY CLUUUUTCH 3️⃣ pic.twitter.com/1jVEiOsddi

Après la quatrième victoire des Spurs en quatre matchs, un journaliste avait appris à Wemby que jamais sa franchise n’avait commencé une saison par cinq victoires et il s’en était fait un défi. Défi relevé, meilleur démarrage de l’histoire la franchise en poche, on peut passer à la suite.

MAIS QUI EST CE MEC ???

LE CONTRE ET LE COAST TO COAST DANS LE MONEY-TIME POUR WEMBY ! 😤😭pic.twitter.com/ybUUxokUt6

27 points, 18 rebonds, 6 passes, 5 contres, un body language de patron et les chants de MVP qui n’en finissent – déjà – plus de tomber des tribunes de San Antonio. L’impression visuelle ? Elle est à la fois magique et effrayante, parfaite et terrorisante.

Wemby a été très bien défendu par le Heat tout au long du match… et pourtant :

🔹27 points

🔹18 rebonds

🔹6 passes

🔹5 contres

🔹1 interception

Et déjà des chants de MVP dans le Frost Bank Center. 👏 pic.twitter.com/Lax2vBhTI6

Prochain match pour les Spurs ? Dimanche soir à Phoenix, pour tenter le six à la suite. Au vu de la forme des uns et des autres la probabilité est forte et une chose est sûre (et on risque de le dire encore environ 75 fois cette saison) : nous on sera là dans 48h pour assister à la prochaine masterclass du… meilleur joueur NBA actuel ?

Victor Wembanyama en fusion après cette victoire face au Heat !

Il y en a qui font encore plus de bien que d’autres. pic.twitter.com/IVU4THw5Nn

