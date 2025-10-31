TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : le Thunder et les Spurs toujours invaincus, Wemby rime avec MVP

Le 31 oct. 2025 à 04:44 par Robin Wolff

Source image : NBA League Pass

Petite nuit de NBA qui se termine puisqu’il n’y avait que quatre matchs au menu. Parfait, on a donc pu déguster encore mieux la nouvelle perf énorme de Victor Wembanyama.

Les résultats de la nuit :

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

MAIS QUI EST CE MEC ???

LE CONTRE ET LE COAST TO COAST DANS LE MONEY-TIME POUR WEMBY ! 😤😭pic.twitter.com/ybUUxokUt6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2025

Le programme NBA de ce soir

  • 0h : Pacers – Hawks
  • 0h : Sixers – Celtics
  • 0h30 : Cavaliers – Raptors
  • 1h : Bulls – Knicks
  • 2h30 : Grizzlies – Lakers
  • 3h : Suns – Jazz
  • 3h : Blazers – Nuggets
  • 3h30 : Clippers – Pelicans
