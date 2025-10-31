Résumé NBA de la nuit : le Thunder et les Spurs toujours invaincus, Wemby rime avec MVP
Le 31 oct. 2025 à 04:44 par Robin Wolff
Petite nuit de NBA qui se termine puisqu’il n’y avait que quatre matchs au menu. Parfait, on a donc pu déguster encore mieux la nouvelle perf énorme de Victor Wembanyama.
Les résultats de la nuit :
- Hornets – Magic : 107-123 (les stats)
- Bucks – Warriors : 120-110 (les stats)
- Thunder – Wizards : 127-108 (les stats)
- Spurs – Heat : 107-101 (les stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Le Magic a retrouvé le chemin de la victoire, heureusement qu’en face il y avait une équipe de tocards.
- Noah Penda a eu un peu de temps de jeu pour Orlando, Moussa Diabaté a impacté et Tidjane Salaün n’a presque pas joué.
- Giannis Antetokounmpo était venu déguisé pour affronter les Warriors mais il est finalement resté sur le banc, légèrement blessé.
- Du coup c’est l’étonnant Ryan Rollins (32 points) qui a porté les Bucks à une victoire solide.
- Le Thunder n’a eu aucun mal à se défaire des Wizards, grâce à 30 pions de Shai Gilgeous-Alexander et 20 du nouveau crack d’OKC Ajay Mitchell.
- Pour les Wizards Bilal Coulibaly faisait son grand retour et il a été très bon (16 points, 8 rebonds, 4 passes et 3 contres).
- Alex Sarr s’est bien fait bouger par Isaiah Hartenstein mais il a été correct statistiquement (14 points et 8 rebonds).
- Vous n’allez jamais nous croire mais Victor Wembanyama a MALAXÉ le Heat avec 26 points, 18 rebonds, 6 passes et 5 contres.
- Avec cette cinquième victoire en cinq matchs, les Spurs font le meilleur démarrage de leur histoire.
Le highlight de la nuit :
MAIS QUI EST CE MEC ???
LE CONTRE ET LE COAST TO COAST DANS LE MONEY-TIME POUR WEMBY ! 😤😭pic.twitter.com/ybUUxokUt6
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2025
Le programme NBA de ce soir
- 0h : Pacers – Hawks
- 0h : Sixers – Celtics
- 0h30 : Cavaliers – Raptors
- 1h : Bulls – Knicks
- 2h30 : Grizzlies – Lakers
- 3h : Suns – Jazz
- 3h : Blazers – Nuggets
- 3h30 : Clippers – Pelicans
