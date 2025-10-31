Le 31 oct. 2025 à 04:44 par Robin Wolff

Petite nuit de NBA qui se termine puisqu’il n’y avait que quatre matchs au menu. Parfait, on a donc pu déguster encore mieux la nouvelle perf énorme de Victor Wembanyama.

Les résultats de la nuit :

Ce qu’il faut retenir :

Le Magic a retrouvé le chemin de la victoire, heureusement qu’en face il y avait une équipe de tocards.

Noah Penda a eu un peu de temps de jeu pour Orlando, Moussa Diabaté a impacté et Tidjane Salaün n’a presque pas joué.

Giannis Antetokounmpo était venu déguisé pour affronter les Warriors mais il est finalement resté sur le banc, légèrement blessé.

Du coup c’est l’étonnant Ryan Rollins (32 points) qui a porté les Bucks à une victoire solide.

Le Thunder n’a eu aucun mal à se défaire des Wizards, grâce à 30 pions de Shai Gilgeous-Alexander et 20 du nouveau crack d’OKC Ajay Mitchell.

Pour les Wizards Bilal Coulibaly faisait son grand retour et il a été très bon (16 points, 8 rebonds, 4 passes et 3 contres).

Alex Sarr s’est bien fait bouger par Isaiah Hartenstein mais il a été correct statistiquement (14 points et 8 rebonds).

Vous n’allez jamais nous croire mais Victor Wembanyama a MALAXÉ le Heat avec 26 points, 18 rebonds, 6 passes et 5 contres.

Avec cette cinquième victoire en cinq matchs, les Spurs font le meilleur démarrage de leur histoire.

Le highlight de la nuit :

MAIS QUI EST CE MEC ???

LE CONTRE ET LE COAST TO COAST DANS LE MONEY-TIME POUR WEMBY ! 😤😭pic.twitter.com/ybUUxokUt6

