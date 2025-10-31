Quatre matchs seulement au programme mais… sept Français sur les parquets. Il faudra vous habituer, cette saison la NBA prend un drôle d’accent gaulois. On fait le point sur les perfs de la nuit ?

Les résultats de la nuit :

Noah Penda

3 points, 2 rebonds et 1 passe en 17 minutes, une entrée dès le premier quart et pas mal de temps de jeu dans le garbage time. Ça vient, tranquillement !

Moussa Diabaté

Un gros début de match, 10 points, 6 rebonds et 2 contres au final. Moussa Diabaté s’impose officiellement comme le sixième homme attitré des Hornets au relais du rookie Ryan Kalkbrenner.

Moussa Diabaté va pouvoir bien vanner Noah Penda ! 😭

Magnifique Eurostep (à la française) pic.twitter.com/e5xdOB6hwP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2025

Tidjane Salaün

Il a joué 5 minutes en début de match et n’est plus revenu avant le garbage. Son match le plus discret depuis le début de saison.

Ousmane Dieng

2 points et 2 contres en 5 minutes pour Ousmane, qui est rentré dans le garbage time. Il s’en fout Ousmane, il est invaincu.

Alexandre Sarr

Pour sa première de la saison avec Bilal Coulibaly (voir plus bas, Alex Sarr en a tout d’abord bavé face à Isaiah Hartenstein, puis il a fini par trouver la faille et scorer un peu de près et même de loin. 14 points, 8 rebonds et 2 contres pour le pivot des Wizards.

Bilal Coulibaly

Superbe retour pour Bilal ! Des highlights à la pelle, une belle ligne de stats (16 points, 8 rebonds, 4 passes et 3 contres) et des cannes de feu pour l’arrière français, qui jouait là son premier match officiel depuis l’Euro. Titularisé d’entrée, il a clairement rassuré.

Victor Wembanyama

Il a – encore – été intenable. Victor a laissé le match venir à lui, puis quand il s’est mis au boulot le Heat avait déjà perdu. 27 points, 18 rebonds, 6 passes et 5 contres (tous en fin de match), quelques actions mêlant classe et clutchitude, et une joie tout à propos en fin de match pour fêter le meilleur démarrage de l’histoire des Spurs. Un début de saison reçu 5/5, celle-là elle était facile.

