Si on nous avait dit que les Bucks allaient battre les Warriors cette nuit sans Giannis Antetokounmpo, on aurait rigolé bien fort. Mais c’était sans compter sur Ryan Rollins, en mode Stephen Curry face à… Stephen Curry.

32 points, 8 passes, 13/21 au tir dont 5/7 à 3-points.

Non, ce ne sont pas les stats de Steph Curry lors du match Bucks – Warriors cette nuit, mais bien celle de Ryan Rollins. Le jeune meneur titulaire de Milwaukee a tout simplement joué son meilleur match en carrière, portant son équipe vers une victoire XXL 120-110 malgré l’absence de Giannis Antetokounmpo.

Comme un symbole, c’est lui qui a planté le dagger à 30 secondes de la fin : un-contre-un contre Jimmy Butler, step-back à 3-points, night night.

Au vu du début de saison calibre MVP du Freak et son importance dans tous les secteurs du jeu de Milwaukee, on ne voyait clairement pas les Bucks taper Golden State, surtout que les Warriors sont plutôt convaincants depuis la reprise. Sauf que Rollins a pris ça comme une opportunité de montrer tout son talent. Et du talent, il en a beaucoup.

Intégrant la rotation de Doc Rivers la saison dernière grâce notamment à ses qualités défensives, Ryan Rollins montre cette saison qu’il peut aussi peser en attaque. Avant son carton de cette nuit, il avait déjà planté 25 points face aux Knicks il y a deux jours, prenant ainsi le rôle de lieutenant de luxe aux côtés de Giannis. Cette hausse des responsabilités s’explique notamment par le départ de Damian Lillard et l’absence de Kevin Porter Jr. en ce début de saison.

Prolongé pour seulement 4 millions de dollars par an cet été (téma le bon contrat), le soldat Ryan – ancien Warrior au passage – pourrait aider le Freak et ses Bucks à être plus dangereux que prévu cette saison. De quoi se mêler à la course au MIP ?

Magnifique surprise pour Giannis Antetokounmpo.

Sans lui, les Bucks ont dominé les Warriors (120-110) grâce, notamment, aux 32 points et 8 passes de Ryan Rollins.

