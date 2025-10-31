Victor Wembanyama n’a pas peur de se faire dunker dessus

Avec ses 2m25 et son sens du timing, Victor Wembanyama enchaîne les contres comme des perles. Mais ça lui arrive aussi de se faire dunker dessus de temps en temps, comme cette nuit par Bam Adebayo. Pas de quoi changer sa mentalité défensive pour autant.

Juste avant la mi-temps du match Spurs – Heat cette nuit, Victor Wembanyama a vu Bam Adebayo driver face à lui avant de lâcher un énorme tomar sur sa tête. Le banc de Miami explose, cette fois Wemby a dû s’incliner.

Bam Adebayo en vitesse et en puissance face à Victor Wembanyama 😤pic.twitter.com/arITzIfsZH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2025

On n’a pas l’habitude de voir des humains monter sur l’Alien comme ça, ce dernier étant une véritable machine à contres (24 en cinq matchs cette saison). D’habitude c’est Victor qui humilie ces adversaires près du cercle, pas l’inverse.

Après la rencontre face à Miami, Wembanyama a été interrogé en conférence de presse sur ses prises de risques défensives qui peuvent parfois se transformer en gros poster. Rassurez-vous, le dunk de Bam ne l’a pas refroidi du tout.

« Tant que je ne me ferai pas dunker dessus plus souvent que je ne contrerai de tirs, je continuerai. Mais aucun d’entre nous ne vivra assez longtemps pour voir ce jour arriver. »

Du pur Wembanyama.

On connaît tous des défenseurs qui préfèrent laisser l’attaquant monter au panier plutôt que de prendre le risque de se faire postériser, mais Wemby n’est pas de ceux-là. Et vu le ratio contres/posters du Français, ce n’est effectivement pas demain qu’il changera.

pic.twitter.com/rPMFqK40cd

Victor Wembanyama a contré 24 tirs cette saison, mais s’est aussi fait dunker dessus par Zion et Bam Adebayo.

Est-il prêt à prendre moins de risques pour éviter les gros posters ?

« Tant que je ne me ferai pas dunker dessus plus souvent que je ne…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2025