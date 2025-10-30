Nikola Topic, atteint d’un cancer des testicules, entame une chimiothérapie

Quelle terrible nouvelle. Le Thunder – par l’intermédiaire de Sam Presti – a annoncé que Nikola Topic, le joueur de 19 ans sélectionné en 12e position de la Draft 2024 par OKC, souffrait d’un cancer des testicules. Il a déjà entamé une chimiothérapie pour fumer cette foutue maladie de merde. Désolé pour les termes.

Privé de l’entièreté de sa première saison en NBA en raison d’une rupture des ligaments croisés juste avant la Draft 2024, Nikola Topic doit désormais faire face à un cancer des testicules, selon le Thunder et son GM, Sam Presti. Le joueur d’Oklahoma City a d’ailleurs subi une intervention chirurgicale juste avant le début du camp d’entraînement de la franchise, à la fin de l’été. Processus qui a confirmé les soupçons des spécialistes suivant le joueur médicalement.

Chimiothérapie démarrée pour Nikola Topic, victime d’un cancer des testicules à l’âge de 20 ans.

Sam Presti se veut pour autant rassurant, expliquant que le cancer des testicules est l’un des mieux traités et que Topic est entre les mains de spécialistes particulièrement confiants quant à son cas. Il sera suivi entre Oklahoma City et Houston. À titre indicatif, l’ex-pivot NBA brésilien, Nene, a lui aussi du traverser cette épreuve compliquée mais s’en est très bien sorti et a continué longtemps de faire du basket au sein de la ligue après sa rémission.

Un cas similaire, même si tout cancer est différent, qui pourrait apporter un peu d’optimisme pour la suite de la carrière de Niko Topic.

