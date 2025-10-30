Conclusions hâtives NBA 2025/26 : voici nos 10 takes bien à chaud ! (Conf Ouest)

Les Conclusions hâtives sont de retour !! Grand classique du début de saison NBA, on repart pour un tour avec des takes ultra chaudes qui vont plus moins tenir dans le temps. Austin Reaves le leader des Lakers ? Les Warriors en Finales NBA c’est déjà acté ? Et que penser des Kings absolument atroces ? Que dire de Wemby le 1er homme à être MVP DPOY et MIP dans la même saison ? On passe à table pour cet apéro spécial conclusions hâtives et on a hâte de lire vos pépites en commentaires !

Les Apéros TrashTalk, c’est par ici !