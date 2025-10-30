Une petite soirée avec seulement quatre matchs au programme, mais deux affiches sont particulièrement alléchantes. Stephen Curry et ses Golden State Warriors partent dans le Wisconsin pour y défier les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, tandis que les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama reçoivent le Heat de Miami. Coup d’oeil sur cette nouvelle soirée de NBA.

Le programme NBA du soir :

0h : Hornets – Magic

1h : Bucks – Warriors

1h : Thunder – Wizards

1h30 : Spurs – Heat

Les matchs à ne pas rater : Spurs – Heat et Bucks – Warriors

Victor Wembanyama continue son chantier ce soir avec la réception du Miam Heat. Les Floridiens sont sur un début de saison quasi parfait (3-1) jouant sur un rythme de jeu très élevé, ils sont l’une des belles surprises du début de saison. De l’autre côté, les Spurs de Wemby écrasent tout sur leur passage. Dans le sillage d’un Alien inarrêtable, les Spurs voudront tenter de débuter leur saison en 5-0, une performance qui n’a jamais été réalisé dans l’Histoire de San Antonio.

Pendant ce temps, les Warriors de Stephen Curry veulent continuer leur bon début de saison en allant défier le Greek Freak sur ses terres. Les hommes de Steve Kerr (4-1) débarquent le torse bombé pour défier des Bucks (3-1) qui relèvent chaque défis qui leur est proposé depuis le début de saison.

Les français en lice :