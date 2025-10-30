Conclusions hâtives NBA 2025/26 : voici nos 10 takes bien à chaud ! (Conf Est)

Les Conclusions hâtives sont de retour !! Grand classique du début de saison NBA, on repart pour un tour avec des takes ultra chaudes qui vont plus moins tenir dans le temps. Paolo Banchero c’est Josh Smith en fait ? La course au Rookie de l’année est déjà terminée ? Et ces Bulls en mai, ça peut jouer les Finales NBA ? Que dire d’Alex Sarr, un des 5 meilleurs pivots de l’Est ? On passe à table pour cet apéro spécial conclusions hâtives et on a hâte de lire vos pépites en commentaires !

