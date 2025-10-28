Les Toronto Raptors se sont crus dans Jurassic Park, un Alien a débarqué et les Dinos se sont fait domestiquer. Quatre victoires en quatre matchs pour des San Antonio Spurs guidés par un Victor Wembanyama (24 points 15 rebonds) trop évolué pour eux.

Les Spurs n’ont pas vraiment demandé leur avis aux Raptors : ils les ont attrapés par le col, les ont plaqués contre un mur puis les ont laissés là à se demander ce qui venait de se passer. 121-103, match plié avant même que Toronto ne comprenne que l’entre-deux était déjà derrière eux. Quatre matchs, quatre victoires : San Antonio démarre sa saison comme si tout était déjà écrit. Un 4-0 qui rappelle de bons souvenirs au Texas, le genre de séries qu’on n’avait plus vues depuis 2017, et qui surtout pose une question simple : qui va stopper cette équipe quand son franchise player fait passer des joueurs NBA pour des U15 ?

« Victor Wembanyama, showing you absolutely everything. »

27-10 opening @spurs run… they seek 4-0!

Watch on NBA League Pass: https://t.co/zuhaRxvtoq pic.twitter.com/qbzMSPFFvl

— NBA (@NBA) October 28, 2025

Quelques heures après avoir été honoré du premier titre de joueur de la semaine cette saison, l’Alien ne semblait absolument pas rassasié. Parce que oui, Wembanyama s’est amusé. Pas juste joué : amusé. Il a pris la balle, il a dribblé dans la peinture, il a tenté des 360° en guise d’échauffement, puis a recommencé. Tout le match, on a senti un type qui venait de découvrir un nouveau bouton « cheat code » sur sa manette. 24 points, 15 rebonds, 4 passes, un quasi perfect (7/8 au tir, aucun tir à 3 points mais 10/10 aux lancers), et cette sensation constante qu’à chaque action, Toronto devait réfléchir deux fois avant de respirer trop près de lui. Ce n’est pas juste le scoring : c’est la manière. C’est le contrôle. C’est ce calme olympien qui dit : « t’inquiète, je fais tout, on gagne ». Et effectivement… ils gagnent.

VICTOR WEMBANYAMA 360 LAYUP

MY GOODNESS. 🔥🔥🔥🔥

pic.twitter.com/BkrnviQso4

— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 28, 2025

Là où ça devient indécent, c’est quand sa présence change la géométrie du terrain sans qu’il ait besoin d’entasser les contres : un seul block, mais une soirée entière passée à convaincre les Raptors que s’approcher de l’arceau relevait du suicide public. Résultat : sa série de matchs avec au moins un contre grimpe à 89, ce qui le place déjà dans le top 4 All time en NBA. Oui, le garçon a 21 ans. Oui, on parle déjà d’histoire. On en est là. Et au lieu de faire des grands speeches, il préfère combo-play avec Harrison Barnes pour se finir en douceur au cœur du dernier quart-temps, parce qu’autant joindre l’utile au spectaculaire.

VICTOR WEMBANYAMA THIS SEASON:

24 PTS – 15 REB – 4 AST

31 PTS – 14 REB – 6 BLK

29 PTS – 11 REB – 9 BLK

40 PTS – 15 REB – 3 BLK

GOING CRAZY. 🔥 (via @realapp) pic.twitter.com/qaOJAyGaFp

— Legion Hoops (@LegionHoops) October 28, 2025

Le plus effrayant, c’est qu’il le fait en prenant du plaisir. Tu le vois sourire après avoir tourné Scottie Barnes en toupie sur un lay-up acrobatique, tu le vois courir balle en main comme un meneur d’1m92 alors qu’il en fait 2,25, tu le vois dominer les airs sans même grimacer. L’entraîneur Mitch Johnson l’a parfaitement compris : pas besoin d’une orgie de contres pour que Wemby écrase un match. Son empreinte dépasse les statistiques. Il prend la balle, il prend le tempo, il prend le match. On peut appeler ça comme on veut : leadership, franchise power, prise de responsabilité… au final, c’est surtout la réalité.

Toronto a tenté de survivre en s’appuyant sur RJ Barrett (25 points) et Immanuel Quickley (15 points, 7 passes), mais la défense a pris l’eau dans la raquette et le rebond a tourné à la catastrophe. Quand tu te fais dominer 44–20 au rebond, tu ne restes pas longtemps dans le match.

RJ Barrett today vs Spurs:

25 PTS

2 REB

2 AST

1 STL

9/18 FG

100% FT%

Another 20+ efficient points game, the most regular player of the Raptors 🔥. #WeTheNorth pic.twitter.com/YncXW5VJeO

— RaptorsMuse 🦖 (@RaptorsMuseOk) October 28, 2025