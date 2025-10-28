Utah a cru plier ça vite fait, Phoenix a crié « pas si vite », et Markkanen a répondu « si, si ». Résultat : 138-134 après prolongations, 51 pions pour le Finlandais et un Delta Center au bord de la syncope. Les Suns ont résisté… juste assez pour se faire achever.

Le Jazz a commencé la soirée en transformant le parquet en tapis rouge : 19-2 pour ouvrir le bal, Phoenix qui se demande s’il a bien pris la bonne sortie d’autoroute, et Lauri Markkanen qui s’est chargé de rappeler que les nuits de Salt Lake City peuvent devenir des cauchemars lumineux. 51 points, 14 rebonds, 17/17 aux lancers, une prolongation pour le suspense et un Delta Center en feu : Utah s’impose 138-134, derrière un trio Markkanen, Kessler, George qui a fait payer au Suns chaque hésitation. C’est le premier match à 50 points pour un joueur du Jazz depuis Karl Malone en 1998. Booker a tenté la rébellion, Mark Williams a forcé une OT héroïque… mais à la fin, c’est le Jazz qui donne la dernière note.

CAREER-HIGH 51 FOR LAURI MARKKANEN 🚨

His CLUTCH free-throws seal the @utahjazz OT win! pic.twitter.com/3Tk4aDuYTo

— NBA (@NBA) October 28, 2025

Quand un type de 2m13 décide qu’il va transformer le panier en distributeur automatique de points, mieux vaut ne pas oublier son ticket. Lauri Markkanen a roulé sur Phoenix cette nuit : 51 points, 14 rebonds, 17/17 aux lancers, 6 banderilles du parking, et un record personnel NBA posé dans la plus grande des sérénités. Utah a démarré comme un train à hydrogène flambant neuf (39–27 après le 1er quart), puis a vu les Suns revenir vraiment, vraiment fort : 38 pions encaissés dans le dernier quart, égalisation de Phoenix, le Delta Center qui passe de l’état de chaudron à celui de cathédrale un dimanche matin. Sauf que la marque déposée « Fin de match par Lauri Markkanen » est arrivée, et là, plus personne ne touche au volant.

LAURI MARKKANEN TONIGHT:

51 POINTS

14 REBOUNDS

14/32 FGM

17/17 FTM

+26 +/- pic.twitter.com/ShWX8IO0fL

— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 28, 2025

L’histoire aurait pu tourner en vinaigre pour le Jazz, Devin Booker a sorti un match de patron pur jus avec 34 points et 11 passes, jouant au chirurgien pour mener la révolte des Suns. Mark Williams a montré qu’il avait des mollets et un moteur (25 points, 11 rebonds en sortie de banc), Grayson Allen a bombardé comme un sniper (23 points), et Royce O’Neale a rempli toutes les cases (17 points, 13 rebonds, 7 passes et 5 interceptions). Au fur et à mesure que Phoenix recollait, on a senti le Delta Center se tendre : quelques ballons perdus, quelques tirs trop rapides, et voilà les Suns qui arrachent une prolongation en mode « on est encore vivants ». Pour rappel, Utah menait de 7 points à 23 secondes de la fin puis… un premier 3 points de Booker, deux lancers de Markkanen, puis un nouveau shoot du parking de Booker, une faute offensive qui se transforme en entre-deux (gagné par Phoenix), Booker inscrit deux lancers, et enfin Mark Williams réalise la claquette de l’égalisation sur une prière de Royce O’Neale. Bref, vous l’aurez compris, il ne faisait pas bon être cardiaque.

Jazz led by 7 points with 23.7 seconds remaining, then:

– Booker 3PT

– Markkanen 2 FTs

– Booker 3PT

– Offensive foul overturned to jump ball

– O’Neale wins jump

– Booker makes first FT

– Booker misses second FT

– Mark Williams tip-in to tie

Overtime.pic.twitter.com/1B9SU5CjpU

— Underdog NBA (@UnderdogNBA) October 28, 2025

Les cinq minutes bonus ont ressemblé à un résumé de la soirée : Walker Kessler qui claque un contre monstrueux sur Williams pile au moment où il ne fallait pas respirer, Keyonte George (encore énorme : 26 points, 10 passes) qui allume la lumière à 40 secondes du terme, Collin Gillespie (15 points, 13 rebonds) qui vendange le tir du désespoir… et Markkanen qui verrouille tout ça sur la ligne. 17 sur 17 aux lancers, les deux derniers à 1,9 seconde de la fin. Lui, zéro tremblement de main : le gars est littéralement devenu une box-score machine. Utah finit avec 64 rebonds (!) contre 48, une grosse collecte qui nourrit l’attaque comme à la cantine du lycée : tu veux un tir de plus ? Servez-vous. La différence est là, simple comme un rebond offensif : plus de ballons, plus de chances, plus de Markkanen.

On aurait tort d’oublier le reste du casting du soir : Kessler qui pose un match de bûcheron (25 points, 11 rebonds, 4 contres, le tout à 75% au tir) avec un petit 1/2 à 3 points comme dessert, une adresse collective pas toujours au rendez-vous (41% au tir, 33% de loin), mais un état d’esprit de déménageur. Et face à eux, un Phoenix courageux, à l’adresse extérieure correcte (20/55 à 3 points), mais incapable de profiter de la brèche ouverte dans le 4e quart. La prolongation leur a échappé comme une savonnette sous la douche.

Il y a des soirs où le basket répond à une seule équation : un joueur, un record, une victoire. Lauri Markkanen a décidé que cette équation porterait son nom et que les Suns repartiraient avec une feuille de match froissée dans les poches. La NBA adore les nuits comme celle-ci. Le Jazz aussi. Et Markkanen surtout.