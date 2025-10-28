92 points en deux matchs, un bandeau qui fume, mais une équipe qui s’écroule : Austin Reaves a encore porté des Los Angeles Lakers décimés, mais Portland a rappelé qu’en NBA, un soldat seul ne gagne pas la guerre. Score final : 122–108, frustration incluse.

Austin Reaves a passé sa soirée à jouer le rôle du gars qui se pointe au bureau et découvre que tout le monde est en télétravail. Pas de LeBron James, Luka Doncic, Jaxson Hayes, Marcus Smart, Maxi Kleber ou encore Gabe Vincent : tous en congés maladie. Résultat, il a enfilé la casquette du boss, du sous-chef, du stagiaire café et de l’ingé son. Et il a tout fait au max : 41 points, 13/22 au tir, 3/8 de la buvette, 12/14 aux lancers, 4 rebonds, 5 passes, 3 interceptions. Un genre de « je vais pas m’excuser d’être le meilleur joueur sur le parquet » très assumé.

On le répète pour les personnes au fond de la classe : la veille, à Sacramento, Reaves avait déjà collé 51 points. On grimpe donc à 92 unités en deux matchs. Un ticket validé pour le club des joueurs qui chauffent la planète. Le gars a transformé chaque drive en menace, chaque contact en un passage quasi garanti sur la ligne. Un générateur de points ambulant qui ne s’est jamais caché, même quand les vagues adverses arrivaient en plein front.

AUSTIN REAVES IN THE LAST TWO GAMES:

41 PTS – 5 AST – 4 REB

51 PTS – 11 REB – 9 AST

🔥🔥🔥 pic.twitter.com/GLf0D4CCKx

— Legion Hoops (@LegionHoops) October 28, 2025

Mais forcément, à force de porter toute la baraque sur son dos, le dos lâche, ou plutôt la gestion du ballon. 8 pertes pour lui, 23 pour les Lakers, et Portland a remercié gentiment en courant vers le cercle. On a beau tirer 47,1 % de réussite globale, quand ça n’atteint pas les 26 % à 3-points, les défenses adverses se marrent et ferment le drive. Et quand en face, ça contrôle le rebond (49-41 Blazers) et le tempo, on finit souvent par regarder le tableau d’affichage avec une moue désabusée.

Pendant trois quart-temps, Reaves a gardé Los Angeles dans le match à lui tout seul. Pull-ups en sortie d’écran, passages sur la ligne, un flot constant d’agressivité qui maintenait l’écart sous contrôle et la lumière allumée. Mais quand le quatrième quart s’est pointé et que Portland a appuyé un peu plus fort, Austin a pu constater que seul contre cinq, le carburant finit par manquer.

Parce que oui, Portland n’avait pas une superstar en feu, mais un collectif discipliné : Deni Avdija plante 25 points, Jrue Holiday ajoute 24, Donovan Clingan impose la loi dans la peinture (16 points, 14 rebonds), Shaedon Sharpe en colle 16 sans trembler. Résultat final : 122–108 pour les Blazers.

BLAZERS WIN!!

BLAZERS WIN!! pic.twitter.com/hboF2ASH8J

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) October 28, 2025

Alors qu’est-ce qu’on retient ? Que Reaves est en train de passer un palier dangereusement sérieux. Que quand tout le monde est out à Los Angeles, il répond présent. Et que si les absents reviennent vite, cette version d’Austin Reaves pourrait faire continuer à exister et aider les Lakers à tutoyer l’élite de l’Ouest… enfin peut-être quoi.